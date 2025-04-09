Світова торговельна війна почалася: як Трамп топить економіку Китаю і російську нафту, і що буде далі

Трамп обвалює світову економіку: ціна на російську нафту вже впала, на черзі Китай. / © ТСН.ua

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Статки Ілона Маска — олігарха номер один зараз в Америці — вперше від листопада 2024 року впали нижче $300 млрд. Маск, який вклав у передвиборчу кампанію Трампа близько $270 млн і має заводи Tesla у Китаї та Німеччині, вже висловився за створення зони вільної торгівлі з нульовими тарифами між Північною Америкою та Європою. На додачу, за інформацією низки американських ЗМІ, Маск закликав Трампа скасувати радикальні митні ставки, назвавши радника Білого дому з питань торгівлі Пітера Наварро, який відповідав за розробку нових тарифів, «дурнішим за мішок цегли».

Це стало відповіддю Маска на слова Наварро про те, що Маск є радше «збирачем автівок, а не виробником», бо Tesla збирається з дешевих іноземних запчастин. Маск продовжив атакувати Наварро в соцмережі Х, що лише підтвердило припущення про хаос, який панує в Білому домі між членами команди Трампа. Проте Маск — не єдиний олігарх, який розкритикував нову митну політику Білого дому. Американський мільярдер Білл Екман, який публічно підтримував Трампа під час кампанії, дописав в Х, що «це не те, за що ми голосували», закликавши до 90-денного відтермінування впровадження мит.

То чи поставить Трамп на паузу фактичний початок світової торговельної війни? Адже нові експортні мита зі ставками від 10% до 50% США почнуть застосовувати до всіх країн, крім Росії, вже від опівночі 9 квітня. Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Поки Дональд Трамп планує військовий парад у Вашингтоні на свій 79-й день народження 14 червня, головний донор Республіканської партії, мільярдер Кен Лангон в інтерв’ю Financial Times емоційно заявив: «Я не розумію цієї чортової формули (розрахунку нових експортних мит — Ред.)». Схоже, її ніхто не розуміє, крім ChatGpt. Нагадаємо, що багато аналітиків й оглядачів минулого тижня дописували, що різні ШІ-боти надають схожі з підходом Білого дому методи для встановлення захисних експортних тарифів, якщо їм дати відповідний запит.

Від 2 квітня, коли Трамп розпочав світову торговельну війну, назвавши це «Днем визволення Америки», обвал вартості світового капіталу перевалив за $10 трлн. Статки самого Трампа скоротилися на $500 млн. Хоч у вівторок, 8 квітня, фондові ринки в Європі та США дещо зросли, все ж про стабілізацію говорити зарано, адже всі очікують, що ж буде у середу, 9 квітня, коли запрацюють не лише нові підвищені тарифи від 10% до 50% залежно від країни, а й 104% мита на весь китайський експорт.

Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив про 34% тарифи на товари з КНР. Але ще до цього він вже застосував 20% до китайського експорту. Проте, після того, як Пекін заявив про дзеркальні 34% мита на американські товари, що ввозяться до Китаю, Трамп пригрозив КНР додатковими 50% тарифами. І прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що ці тарифи — а в сумі це 104% — починають діяти від середи, 9 квітня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс захищає ізоляціоністський підхід Трампа, критикуючи глобалізацію, мовляв, нічого доброго Америці вона не принесла, бо інші країни просто обкрадали Сполучені Штати.

«Відповідь полягає в тому, що вона базується на двох принципах — взяття величезної суми боргів, щоб купувати речі, які інші країни виготовляють для нас. Щоб прояснити: ми позичаємо гроші в китайських селян, щоб купувати речі, які виготовляють ці китайські селяни», — вважає Венс.

Ці слова викликали шквал критики в Китаї. Колишній головний редактор державного таблоїду Global Times Ху Сіцзінь відповів Венсу у китайській соцмережі Weibo: «Цьому справжньому «селянину», який вийшов із сільської Америки, здається, бракує перспективи». Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь був більш стриманим, назвавши висловлювання Венса «неосвіченими й неповажними». Водночас, посольство Китаю в США на своїй сторінці в Х запостило відео, де колишній президент США Рональд Рейган, якого так любить наслідувати Трамп, 1987 року критикує запровадження захисних мит на іноземний імпорт, глузуючи з адміністрації Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos показує, що 73% американців очікують різкого зростання цін на товари, які вони купують щодня, протягом наступних 6 місяців через запроваджені Трампом експортні мита, а ще 57% виступають проти них. Роздрібні продавці одягу та аксесуарів у США вже призупинили нові замовлення на виробництво товарів і їхнє постачання з-за кордону, в основному з В’єтнаму та Китаю, а також наймання нових працівників в очікуванні ефекту від нових мит Трампа. Представники ринку кажуть, що відомі роздрібні продавці одягу, взуття та аксесуарів будуть вимушені підвищити вартість своїх товарів мінімум на 40%.

Основного шоку у середу, 9 квітня, ринки очікують саме від початку торговельної війни між США та Китаєм, а також від відповіді на все це з боку Євросоюзу. Адже ЄС теж стикається з 20% американським тарифом. Лідери і посадовці блоку неодноразово заявляли, що відкриті до діалогу з Трампом щодо того, як можна зменшити торговий дефіцит у взаємній торгівлі зі США. Водночас у Брюсселі підкреслювали, що готові до запровадження дзеркальних мит. Проте у Трампа, вочевидь, своя економіка в голові.

«Ми маємо дефіцит з ЄС у $350 млрд, і він швидко зникне. Один із способів, яким він може легко і швидко зникнути, — це те, що їм доведеться купувати нашу енергію (нафта, газ тощо — Ред.). Вони можуть купувати її, ми можемо скинути $350 млрд за один тиждень. Вони повинні взяти на себе зобов’язання купити таку ж кількість енергії», — вважає Дональд Трамп.

Єдине, на що позитивно вплинуло запровадження Трампом захисних експортних мит, так це на зниження цін на нафту, враховуючи російську. Станом на середу, 9 квітня, нафта марки Brent торгується за ціною $60, що створює ризики для російської економіки, адже їхній бюджет на 2025 рік «зверстаний» на ціні на нафту, а експорт енергоресурсів — це понад 50% доходів бюджету РФ, у $70. До того ж, якщо тарифи Трампа уповільнять китайську економіку, Пекін купуватиме менше російської нафти (після Індії КНР другий за об’ємами покупець), а отже — це ще менші доходи до російського бюджету.

Водночас, у вівторок, 8 квітня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже поговорила телефоном з прем’єром КНР Лі Цяном про американські тарифи, можливе переспрямування торговельних потоків, відновлення балансу двосторонніх торговельних відносин, і забезпечення кращого доступу європейських товарів до китайського ринку. Ну, а майбутній саміт ЄС-Китай у липні, за словами фон дер Ляєн, стане чудовою нагодою відзначити 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

Це не просто дзвіночок для Вашингтона. Так, за словами аналітиків, дії Трампа — це відверта спроба переписати правила глобальної торгівлі на користь Америки. Проте на США припадає лише 15% світової торгівлі. Тому, якщо, наприклад, ЄС і КНР поглиблять свої економічні зв’язки, щоб мінімізувати збитки від захисних мит Трампа, американська економіка може постраждати ще більше, занурившись в інфляцію та рецесію. Хоч Пітер Наварро й обіцяє, що «жодної інфляції не буде», провідні американські виробництва одягу, автівок тощо, які виробляються в країнах, де вартість робочої сили нижча, ніж в США, вже попередили американців, що ціни на їхні товари зростуть.

Проте, поки що, Трамп і його кабінет сподіваються, що до Вашингтона «на уклін» приїде багато іноземних лідерів, пропонуючи вигідні економіці Америки й Трампу особисто угоди, щоб послабити запроваджені ним експортні мита. Як пише CNN, у вівторок ввечері, 8 квітня, Трамп сказав групі республіканців: «Ці країни телефонують нам. Цілують мене в дупу. Вони вмирають від бажання укласти угоду». Проте, побачимо, чи так це буде в реальному житті.

Дата публікації 17:06, 07.04.25 Кількість переглядів 59 Уперше за 10 років! Наймасштабніні протести у США! Трампа скоро приберуть?!