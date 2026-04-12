Світова війна вже тут: NYT про те, чому Україна та Іран стали театрами одного глобального конфлікту

Більше не окремі конфлікти: як війни в Україні та Ірані злилися у єдиний глобальний фронт

Реклама

Поки адміністрація Трампа намагається втримати крихке перемир’я на Близькому Сході, аналітики попереджають: події в Ірані та Україні більше не є двома окремими війнами, а нагадують світову війну.

Про це пише The New York Times.

У виданні зауважують, що за останні два роки було більше воєн, ніж за будь-які роки з моменту закінчення Другої світової війни.

Реклама

«Настала нова норма зростання конфліктів. Зараз, коли війна в Україні затягується, а війна Америки та Ізраїлю проти Ірану призупинена через крихке припинення вогню, ми спостерігаємо повернення на світову арену ще одного небажаного явища: світової війни», — пише NYT.

У виданні зазначають, що два великі конфлікти на різних континентах — в Ірані і в Україні — стали театрами стратегічного суперництва між великими державами. Динаміка кожної війни мала прямий вплив на динаміку іншої, і обидві втягнули у боротьбу допоміжні держави.

Спільне і відмінне у війнах Путіна і Трампа

Росія та Сполучені Штати розпочали війну з різних причин. Путін прагнув розширити свої територіальні володіння. Цілі Сполучених Штатів у війні проти Ірану були різними, але президент Трамп постійно заявляв, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю. Ізраїль, партнер Америки у війні, поділяє цю мету, але має власні політичні цілі, що може повністю зірвати припинення вогню.

Тим не менш, і Путін, і Трамп вважали, що успіх буде легким, і що їхня мета виправдовує практично будь-який рівень насильства, навіть якщо це порушує межі міжнародного права, зазначають в NYT.

Реклама

Війни в Україні та Ірані стали вираженням конкуренції великих держав, що триває. На обох театрах військових дій Росія та Сполучені Штати підтримували супротивників один одного. Сполучені Штати продовжують постачати зброю, розвідувальні дані та планування Україні в її боротьбі проти Росії, і, як повідомлялося, Росія робить те саме для Ірану, надаючи інформацію про цільове призначення та карти позицій американських військових, а також відправляючи безпілотники до Тегерана.

Хоча Сполучені Штати та Росія безпосередньо не стріляють один по одному, держави фактично зарядили та навели «гармати», з яких стріляли інші.

Вплив війн в Ірані і в Україні одна на одну

Кожна війна впливала на іншу. Шок світових цін на нафту, спричинений закриттям Іраном Ормузької протоки, став фінансовим грандіозом для Росії, як у вигляді вищих цін на власну нафту, так і через послаблення санкцій на цю нафту адміністрацією Трампа, яка відчайдушно прагне знизити світові ціни.

Оскільки увага та ресурси перенаправляються на Іран, Росія розпочала весняний наступ.

Реклама

Тим часом Україна запропонувала Сполученим Штатам та арабським країнам досвід у сфері захисту від безпілотників, який вона набула у боротьбі проти Росії.

Обидва конфлікти залучили інші країни. В Україні воєнні зусилля Росії вже давно стали можливими завдяки економічній та технічній підтримці Китаю, прямим людським ресурсам з боку Північної Кореї та безпілотникам з боку Ірану. Європейські союзники натомість відіграють дедалі важливішу роль у озброєнні України.

Історична аналогія

У Першій та Другій світових війнах брали участь мільйони солдатів з великих держав, які безпосередньо воювали одна з одною, що призвело до мільйонів смертей. Але не всі світові війни будуть схожі на ці два катастрофічні конфлікти. Насправді, ці події навіть не були першою чи другою світовими війнами.

Семирічна війна середини XVIII століття та Наполеонівські війни початку XIX століття також були глобальними битвами, що складалися з окремих війн, що відбувалися на різних континентах, у яких брали участь великі держави, які або безпосередньо воювали, або координували свої дії між конфліктами.

Реклама

Семирічна війна 1756–1763 років є повчальною для розуміння значення світової війни в її нинішньому вигляді. Війна велася переважно в Європі, з одного боку — Британія та Пруссія, а з іншого — Франція та Австрія. Оскільки Британія та Франція володіли світовими імперіями, битви поширювалися на кілька континентів. Це також був час, коли країни почали використовувати військову силу для утвердження своєї національної могутності.

Дехто стверджує, що Холодна війна була світовою війною. Безумовно, уявлення про те, що Холодна війна була холодною, є помилковим: це був період інтенсивних конфліктів, які торкнулися багатьох частин земної кулі. Але конфліктам Холодної війни бракувало взаємопов’язаності та одночасності, які демонструвалися в Європі та на Близькому Сході.

І, що важливо, наддержави в цей час виявляли обережність щодо використання військової сили, значною мірою через ядерні арсенали, які вони накопичували. Сьогодні і Путін, і Трамп демонструють більш легковажний підхід до використання військових для досягнення своїх цілей — і більшу байдужість до наслідків, як економічних, так і соціальних.

Чому важливо розглядати війни в Ірані та Україні як частину глобальної війни

Спостереження за тим, як пов’язані війни, показує необхідність для світових лідерів мислити глобально в умовах багатополярного світу, що формується, де держави змагаються за контроль над регіонами чи сферами впливу.

Реклама

Конфлікт в одному регіоні майже напевно перекинеться на інший. Ресурси, виділені на одну боротьбу, можуть означати менше ресурсів для іншої, підриваючи зусилля щодо стримування загрози або допомоги союзнику, який її потребує. Невизнання глобального масштабу питань безпеки — це саме те, як держави можуть опинитися в ситуації, коли обмежена війна за власним вибором перетворюється на світову війну, яку вони не планували.

Раніше британський полковник заявив, від кого залежить початок Третьої світової війни.