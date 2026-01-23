Світові держави готуються до війни в космосі: експерти попереджають про нову небезпеку

Ракети в космосі / © Getty Images

Майбутні війни вестимуться не лише на землі, а й серед зірок, у космосі. Поки провідні держави світу нарощують космічне озброєння, експерти попереджають: під загрозою може опинитися повсякденне життя кожної людини.

Про це йдеться у матеріалі аналітичного видання Axios.

Війна в космосі вже стала реальністю

Підготовка до бойових дій за межами атмосфери — це не сценарій майбутнього, а процеси, що відбуваються сьогодні. Ознаки космічних перегонів помітні всюди: від шаленої інтенсивності запусків супутників до небезпечних маневрів китайських апаратів та повідомлень про розробку Росією ядерної зброї для космосу.

Пентагон, зі свого боку, активно відроджує ідеї «Зоряних війн» у новому форматі.

«Межа між рутинною діяльністю та шкідливою поведінкою в космосі стає дедалі тоншою. Космос не має національних кордонів, тому це глобальний виклик», — зазначила Сюзанна Гейк, віцепрезидентка оборонної компанії Vantor.

Кейс Венесуели: як Космічне командування США веде війну

Військове значення космосу підтвердилося під час операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро (операція «Absolute Resolve»). Саме Космічне командування США допомогло прокласти шлях для військ до знеструмленого Каракаса.

Експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) наголошують: у сучасній війні (будь то Україна, Ізраїль чи Іран) першочерговим завданням є «вибити очі та вуха» ворога — його засоби зв’язку та супутникову розвідку.

Амбіції Трампа: «Золотий купол» та домінування

Адміністрація Дональда Трампа демонструє рішучий настрій на мілітаризацію космосу. Серед ключових кроків Вашингтона:

Створення Космічних сил США , які вже відкрито говорять про розміщення зброї на орбіті.

Проєкт «Золотий купол» вартістю 175 млрд доларів .

Розгортання ядерних реакторів на Місяці та перенесення штаб-квартири SPACECOM до Алабами.

Активне залучення Ілона Маска та приватного сектору (контракти на суму до 151 млрд доларів).

Чому це загрожує кожному

Космос — це не лише про ракети, а й про ваш повсякденний побут. Прогноз погоди, GPS-навігація до роботи, фінансові транзакції та мобільний зв’язок — усе це залежить від супутників.

Міжнародний комітет Червоного Хреста попереджає: якщо супутникові системи будуть виведені з ладу під час бойових дій, наслідки для цивільного населення будуть катастрофічними.

«Люди не усвідомлюють, наскільки небезпечним стане їхнє життя, якщо супутники просто згаснуть. Ми не маємо забувати про гуманітарні наслідки космічної війни», — наголошують правозахисники.

