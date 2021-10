Світові експерти закликають ВООЗ пом'якшити регулювання вейпів і тютюну для нагрівання - Courier Mail

На думку вчених, бездимні нікотинові товари можуть допомогти різко знизити рівень смертності від хвороб, пов'язаних із курінням, який зараз досягає 8 млн. смертей щорічно.

Сто визнаних вчених і експертів по боротьбі з тютюнопалінням із різних країн світу напередодні 9-ї наради конференції сторін Рамкової конвенції по боротьбі з тютюном (РКБТ) звернулися до країн-учасниць Конвенції і до Всесвітньої організації охорони здоров'я із закликом зробити бездимні нікотинові товари частиною боротьби з курінням.

Про це повідомляє Courier Mail, пише УНІАН.

Лист із закликом до РКБТ і ВООЗ, зокрема, підписали колишній радник уряду Великої Британії, професор Imperial College London Девід Натт, директор Counterfactual Consulting - провідної британської організації по боротьбі з курінням Клайв Бейтс, а також вчені з University Colle London і King's College (Велика Британія), Yale University New York University (США), Medical University of Vienna (Австрія), University of Geneva (Швейцарія), University of Queensland (Австралія), University of Ottawa (Канада) та багатьох інших навчальних і наукових закладів.

"Ми звертаємося до сторін РКБТ і до Всесвітньої організації охорони здоров'я із закликом підтримати і просувати стратегію зниження шкоди від куріння, впроваджуючи її принципи в Рамковій конвенції по боротьбі з тютюном", - сказано в заяві експертів.

Фахівці з боротьби з тютюном відзначають, що за останнє десятиліття були розроблені інноваційні нікотинові товари, які не спалюють тютюн і не виробляють дим.

"Саме сигарети та інші тютюнові вироби, що спалюють тютюн, несуть головну відповідальність за величезну кількість смертей, викликаних вживанням нікотину по всьому світу. Бездимні нікотинові продукти - такі, як електронні сигарети, нікотинові патчі для перорального застосування, тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕНи), снюс - відкривають досить перспективний шлях до зниження шкоди, заподіяної курінням", - впевнені експерти, які підписали цей лист.

Експерти усвідомлюють, що переваги і ризики нових бездимних товарів ще підлягають більш серйозному вивченню і аналізу, але також нагадують: вже напрацьовані переконливі наукові докази того, що бездимні нікотинові товари набагато менш шкідливі, ніж сигарети.

Але, попри це, Всесвітня організація охорони здоров'я і деякі країни продовжують проводити необґрунтовано жорстку і консервативну політику щодо бездимних нікотинових товарів - із жалем констатують експерти.

"Всесвітня організація охорони здоров'я відкидає стратегію, яка могла б допомогти уникнути мільйонів смертей, пов'язаних із курінням. ВООЗ ігнорує потенціал перетворення тютюнового ринку та зниження ризиків вживання тютюнової продукції", - пишуть автори листа.

За даними Courier Mail, попри всі зусилля Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі продовжує курити понад 1 млрд. людей, щобільше - за останні десятиліття кількість курців зросла - особливо в країнах з низьким і середнім доходом населення. У світі щорічно помирає близько 8 млн. осіб через хвороби, пов'язані з курінням.

Нагадаємо, в Україні, де, за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно помирає 85 тис. осіб від проблем, пов'язаних із курінням, також ігнорують стратегію зниження шкоди і посилюють законодавство щодо альтернативних бездимних нікотинових товарів.

Зокрема, з початку 2021 р. були різко підвищені акцизи на ТВЕНи і електронні сигарети. А законопроект № 4358, прийнятий в першому читанні, пропонує поширити на бездимні нікотинові товари такі ж жорсткі обмеження та правила - з реклами, використання, маркування, продажу - що й для сигарет.

Автори листа критикують такий підхід і пропонують ВООЗ і РКБТ шість рекомендацій щодо впровадження стратегії зниження шкоди від куріння. Зокрема, мова йде про те, щоб використовувати дану стратегію для досягнення Цілей сталого розвитку ООН - в т. ч. цілі 3.4 (боротьба з неінфекційними захворюваннями).

Також автори пропонують розумно використовувати ст. 5.3 РКБТ для боротьби з реальними зловживаннями тютюнових компаній, але не зі створенням бар'єрів для нікотинової продукції зі зниженим ризиком для здоров'я.

Крім того, експерти радять враховувати можливий контрпродуктивний вплив заборон на нові нікотинові бездимні товари. Оскільки дані заборони можуть привести до збереження і навіть до збільшення рівня куріння найбільш небезпечних для здоров'я традиційних сигарет.

Нагадаємо, з 8 по 13 листопада 2021 року відбудеться 9-та нарада Конференції Сторін Рамкової конвенції по боротьбі з тютюном. Конвенція була підписана в 2004 р., до неї приєдналися 168 держав.

Як раніше повідомляв УНІАН, експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник ASH UK (1997 - 2003) - провідної організації із боротьби з палінням, директор Counterfactual Consulting, Клайв Бейтс заявив, у пропонованих в Україні законодавчих ініціативах спостерігається проблема, бо усі тютюнові вироби розглядаються однаково, хоча вони є різними продуктами. "Можна мати повну заборону на рекламу сигарет і горючих тютюнових виробів, але ви повинні мати більш слабкі обмеження на електронні сигарети і легкі тютюнові вироби, оскільки вони є ефективною рекламою проти куріння", - зазначив Бейтс.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання