Світові лідери відмовляться робити спільне фото на саміті G20 через присутність Лаврова — ЗМІ

Світ збирається бойкотувати російську делегацію на саміті G20, який відбудеться 15 листопада на Балі.

Світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі наступного тижня. Це пов'язано з "масовим дискомфортом через присутність Росії на саміті".

Про це пише видання The Guardian.

Традиційно світові лідери збираються разом для першої фотографії на початку самітів. Під час цього розвивається динаміка заходу, представники країн вітаються та ведуть розмови. Однак цього разу на саміті, організованому Індонезією на 15 листопада, фотографій не буде попри те, що особисто президент Росії Володимир Путін не буде присутній.

Замість себе російський диктатор відправить свого заступника, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. На попередніх самітах він влаштував справжні драматичні сцени: Лавров заявив, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної кризи голоду, а санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, "рівнозначні оголошенню війни". Після цього російський міністр закордонних справ зухвало покинув зустріч.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що не планує взаємодіяти з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, який візьме участь у саміті G20.

Згодом таку позицію підтримали і Європейський Союз та Велика Британія. Вони мають намір бойкотувати виступ російської делегації на саміті G20, який відбудеться на Балі.

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