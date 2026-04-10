Світові лідери теж мають чати у WhatsApp: Стармер розповів, що там обговорюють

Доленосні рішення у WhatsApp: де світові лідери насправді обговорюють війну в Україні / © Associated Press

Реклама

Світові лідери використовують WhatsApp-групи для обговорення різних питань, зокрема війни в Україні.

Про це розповів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у подкасті Talking Politics на телеканалі ITV News.

Стармер зізнався, що «не є прихильником WhatsApp», але змушений ним користуватися, бо світові лідери створили чати у цьому меенджері для вирішення різних проблем. Зокрема, для обговорення ситуації в Україні.

Реклама

«Є багато WhatsApp-груп різних груп лідерів. Я мушу сказати, що я не фанат WhatsApp. Тому що в результаті я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp. Але ми створювали такі групи для різних форматів, особливо з питань на кшталт України і так далі, щоб ми могли бути на зв’язку один з одним», — сказав Стармер.

Також прем’єра запитали, хто з лідерів найбільше любить WhatsApp.

«Алекс Стубб із Фінляндії. Це чудовий приклад того, хто найкраще може зібрати решту лідерів для розмови», — сказав Стармер.

Нагадаємо, що в Росії влада обмежує роботу Telegram і WhatsApp та блокує VPN-сервіси. За інформацією західних ЗМІ, у Росії зростає суспільне невдоволення через масштабні обмеження роботи інтернету.