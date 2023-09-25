Світові правила прийому мігрантів планується змінити: як їх можуть переписати

Очільниця британського МВС Суелла Браверман під час візиту до США планує порушити тему міграції. Головна мета - змінити світові правила прийому мігрантів, оскільки вони втратили свою актуальність.

Про це пише видання Polskie Radio.

Як зазначається, договори та конвенції, створені півстоліття тому, не відповідають реаліям ХХІ століття. Браверман хоче переконати колег, що в епоху літаків і смартфонів необхідно розробити нову систему контролю міграції. В іншому випадку уряди втратять довіру громадян.

Один із приоритетів кабінету Ріші Сунака - зупинити мігрантів, які перетинають Ла-Манш, ризикуючи своїм життям. Наразі головна ідея уряду щодо вирішення ситуації - відправляти мігрантів до Руанди, однак вона не працює. Суд визнав це незаконним, проте уряд оскаржуватиме рішення.

Статистика, яку підготував уряд, демонструє, що потік мігрантів через канал вищий, ніж два роки тому, але нижчий, ніж рік тому. Однак британська система неефективна, розгляд заявок займає багато часу, черги збільшуються, витрати на утримання цих людей зростають.

Нагадаємо, що у Польщі заявили, що Німеччина порушує її суверенітет посиленням візового контролю.