Ормузька протока / © Associated Press

Тривале закриття Ормузької протоки через війну між США, Ізраїлем та Іраном може спричинити глобальний економічний спад, близький за масштабом до кризи 2008 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на прогноз консалтингової компанії Rapidan Energy Group.

У базовому сценарії ціна Brent цього літа може зрости майже до $130 за барель.

Якщо ж перебої триватимуть до серпня або довше, це може вимагати ще більшого падіння попиту для компенсації втрат постачання. За оцінкою компанії, такий сценарій здатний спровокувати річне скорочення глобального споживання нафти 2026 року.

Аналітики Rapidan зазначають, що ціни на нафту майже подвоїлися з кінця лютого на тлі ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном. Це посилило побоювання одночасного прискорення інфляції та уповільнення світової економіки.

Поточна макроекономічна ситуація менш критична, ніж під час нафтових шоків 1970-х або фінансової кризи 2007–2008 років, оскільки економіки стали менш залежними від нафти, а центральні банки мають більш стійкі монетарні механізми, вважають в Rapidan. Водночас аналітики попереджають, що подальше зростання цін на нафту може поглибити фінансові та макроекономічні ризики.

У разі блокування протоки до серпня дефіцит пропозиції на світовому ринку у третьому кварталі може сягнути близько 6 млн барелів на добу. Навіть після можливого відновлення судноплавства на початку серпня ринок залишатиметься напруженим до вересня через низькі запаси нафти та поступове відновлення експорту з країн Перської затоки.

Ситуація щодо Ормузької протоки — останні новини

На тлі війни на Близькому Сході, що розпочалася наприкінці лютого після ударів США та Ізраїлю по Ірану, судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилося. Іранські сили атакували кілька суден, які, за їхніми словами, ігнорували попередження щодо проходу, а Тегеран попередив про можливість блокування кораблів країн, які підтримали «агресію».

Перекриття проток суттєво впливає на глобальні ринки. Найбільше страждають експортери нафти та газу Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та Ірак, які критично залежать від цього маршруту і фактично не мають повноцінних альтернатив для морського експорту. У результаті постачання енергоносіїв різко скорочуються, що посилює тиск на світові ринки.

Експерти зазначають, що порушення судноплавства через Ормузьку протоку вже призвело до збоїв у постачанні нафти, добрив, зерна та рослинних олій. Це підштовхує ціни до багатомісячних максимумів і створює ризики зниження врожаїв ключових культур, таких як пшениця та рис, що в перспективі може спричинити подальше здорожчання продовольства у світі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для суден з усього світу, за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

Окремі країни почали домовлятися з Іраном, щоб їхні судна змогли безпечно пройти через протоку. Мова йде про індійські, китайські, іранські та пакистанські кораблі.

16 березня президент США Дональд Трамп попросив у інших країн допомоги у своїй військовій операції «Епічна лють» проти Ірану, яку він проводить спільно з Ізраїлем. Трамп вважає, що країни, що постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, мають спрямувати військові кораблі разом зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною.

