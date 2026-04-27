Світові ціни на фісташки злетіли до максимуму за майже 10 років: що відомо

Ціни на фісташки досягли найвищого рівня майже за десятиліття через перебої з постачанням з Ірану та зростання попиту. На цьому тлі нові гравці, зокрема Південно-Африканська Республіка, нарощують виробництво.

У чому причина зростання цін на фісташки

Світові ціни на фісташки стрімко зросли через перебої з експортом з Ірану — одного з ключових виробників цієї продукції. Обмежена пропозиція на ринку спричинила різкий стрибок вартості горіхів, які широко використовуються у харчовій промисловості.

Додатково ситуацію підсилив високий попит, зокрема через популярність десертів із фісташковою начинкою, які стали вірусними у соцмережах. Це змусило імпортерів шукати альтернативні джерела постачання по всьому світу.

На цьому тлі Південно-Африканська Республіка активізує розвиток виробництва. Компанія Karoo Pistachios планує збільшити обсяги з нинішніх близько 20 тонн до потенційних 60 тисяч тонн упродовж наступного десятиліття, що може суттєво змінити баланс на світовому ринку.

Регіон Кару має сприятливий клімат для вирощування фісташок, однак масштабування галузі потребує значних інвестицій і стабільних врожаїв. Виробники розглядають цей напрям як стратегічно перспективний для розвитку агросектору та створення нових робочих місць.

