Світові ціни на нафту різко змінилися: скільки коштує барель

Нафта / © Associated Press

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У п’ятницю, 12 червня, світові ціни на нафту впали на понад 3% — це найнижчий показник за останні два місяці. Нафта різко здешевшала через те, що Дональд Трамп скасував військові удари по Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на ринкові дані та власні західні джерела.

Ціни на нафту — що змінилося

Повідомляється, що у п’ятницю ціни на основні марки нафти впали приблизно на 3,5% — це найнижчий рівень від 17 квітня. Барель європейської нафти Brent здешевшав до 87,25 долара, а американської WTI — до 84,57 долара.

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За даними видання, очікується, що вже в неділю у Женеві США та Іран можуть підписати меморандум про припинення бойових дій у Перській затоці.

За даними іранських ЗМІ, нова угода між США та Іраном стосуватиметься економіки та ядерної програми, проте не зачіпатиме виробництво ракет. Детальні переговори щодо ядерних питань мають розпочатися протягом 60 днів після підписання документа.

Яка ситуація в Ормузькій протоці

Ситуація розвивається на тлі кризи в Ормузькій протоці, через яку проходить 20% світового постачання нафти та скрапленого газу. В четвер Іран пригрозив закрити цей маршрут і відкривати вогонь по суднах, однак американські військові підтверджують, що комерційний транспорт продовжує рух протокою.

«Заголовки газет знову рухають ринок, оскільки зростає впевненість у тому, що остаточна угода буде укладена, а протока знову відкрита», — зазначив аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга.

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Однак він попередив, що для відновлення повноцінних постачань знадобиться час, а світові запаси нафти наразі залишаються низькими. Якщо логістика не нормалізується найближчим часом, на ринок може чекати новий ціновий стрибок.

Читайте також Бензин та дизель дешевшають: ціни на пальне на АЗС 10 червня

«Ми вважаємо, що ринок досягне точки перегину наприкінці липня, якщо ми не побачимо відновлення потоків нафти до цього часу. Саме тоді рівень запасів і сезонно сильніший попит значно підвищать ціни до 120–130 доларів за барель», — йдеться у п’ятничній записці аналітиків ING.

Експерти також змінюють свої довгострокові очікування. Аналітики банку Goldman Sachs прогнозують, що 2027 року нафта Brent коштуватиме в середньому 80 доларів за барель. Це станеться через те, що сировини на ринку побільшає, а купуватимуть її менше.

В ОПЕК також очікують спад: 2026 року світовий попит на нафту зростатиме повільніше, ніж планувалося раніше. Проте вже 2027-го ситуація має покращитися, і споживання знову піде вгору.

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Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, провідні мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне 12 червня. У середньому бензин А-95 продається по 75,63 грн за літр, а дизельне пальне — по 83,48 грн.

Раніше ми писали, що на паливному ринку України не виключають зростання цін на пальне наприкінці літа та восени. Йдеться про потенційний ціновий стрибок, який може відбутися у серпні–жовтні на тлі геополітичної нестабільності та коливань світових нафтових котирувань.

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