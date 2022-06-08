Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд доларів: на що потратять ці гроші

Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд доларів: на що потратять ці гроші

Правління Світового банку схвалило виділення 1,49 млрд доларів США для України.

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $1,49 млрд доларів, внаслідок чого загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив 4 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Гроші мають потратити на виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам. Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії. Проєкт також підтримується паралельним фінансуванням з Італії та внесками нового багатодонорського трастового фонду.

"Світовий банк надає постійну підтримку Україні та її народу перед війною. Ми працюємо з країнами-донорами для мобілізації фінансової підтримки та використання... різних фінансових інструментів, щоб допомогти надати українцям доступ до послуг охорони здоров'я, освіти та соціального захисту", – йдеться у заяві президента банку Девіда Малпаса.

Нагадаємо, що у травні Україна отримала €504 млн від Світового банку і €600 млн від Єврокомісії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що щомісячний бюджетний дефіцит в Україні – 5 мільярдів доларів США.

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