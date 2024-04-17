Світовий порядок без "домінування США": в МЗС Росії існує план із послаблення Вашингтона — WP

Документ, який цитує видання, є чітким свідченням того, що Кремль повʼязує наслідки вторгнення зі своєю здатністю нав'язувати волю у глобальному масштабі.

Згідно з секретним документом Міністерства закордонних справ Росії там розробляють плани послаблення своїх західних супротивників, зокрема США, і використати війну в Україні для створення світового порядку, вільного від "американського домінування".

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

У таємному додатку до публічної "Концепції зовнішньої політики Російської Федерації" міністерство закликає до "наступальної інформаційної кампанії" та інших заходів, що охоплюють "військово-політичну, торгово-економічну та інформаційно-психологічну сфери" проти "коаліції недружніх країн" на чолі із США.

"Ми повинні продовжувати коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами, - ідеться в документі.

Це документ отримало видання The Washington Post від європейської розвідувальної служби.

Також у документі наголошується на важливості створення механізму пошуку "вразливих точок їхньої зовнішньої і внутрішньої політики з метою вироблення практичних кроків для ослаблення опонентів Росії".

Зазначається, що Росія прагне підірвати підтримку України з боку Заходу й дезорганізувати внутрішню політику США та європейських країн за допомогою пропагандистських кампаній на підтримку їхніх ізоляціоністських та екстремістських сил.

Москва також прагне перекроїти геополітику, зближуючись із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, аби змінити нинішній баланс сил.

У секретному додатку, який створили у квітні 2023 року, йдеться, що США очолюють коаліцію "недружніх країн", спрямовану на ослаблення Росії, оскільки Москва є "загрозою для західної глобальної гегемонії". У документі зазначається, що результат війни Росії проти України "значною мірою визначатиме контури майбутнього світового порядку".

Так звана "Концепція зовнішньої політики Російської Федерації", що було опублікована 31 березня 2023 року й затверджена диктатором Росії Володимиром Путіним, використовує м'яку дипломатичну мову для закликів до "демократизації міжнародних відносин", "суверенної рівності" і зміцнення позицій Росії на світовій арені.

Тим часом в законопроєкті щодо американської допомоги Україні, що спікер Палати представників США Майк Джонсон має запропонувати ухвалити 20 квітня, окрім фінансової підтримки на 61 млрд доларів, міститься і пропозиція передати ракетні комплекси великої дальності (ATACMS).

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