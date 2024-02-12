Найшвидший марафонець світу загинув у ДТП у віці 24 років – фото, подробиці

Кенійський легкоатлет, володар найшвидшого світового рекорду в марафоні Келвін Кіптум загинув внаслідок автокатастрофи.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

24-річний чоловік потрапив у ДТП у західній Кенії 11 лютого. З ним був його тренер Жерве Хакізімана, який також загинув.

Останні два роки Кіптум підкорив світ марафонського бігу, встановивши декілька світових рекордів.

У грудні 2022 року він встановив рекорд найшвидшого дебютного марафонського забігу, показавши 2 години 1 хвилину 53 секунди на Валенсійському марафоні.

У квітні 2023 року він показав найкращий час на Лондонському марафоні – 2 години 1 хвилина 25 секунд, що більш ніж на хвилину швидше за попередній рекорд, встановлений легендарним бігуном і співвітчизником з Кенії Еліудом Кіпчоге.

Потім Кіптум побив найзнаковіший рекорд Кіпчоге в жовтні на марафоні Чикаго, де він пробіг найшвидший марафон за всю історію за 2 години 35 секунд, випередивши на 34 секунди час свого співвітчизника.

Келвін Кіптум / Фото: Getty Images

Кіптум, який пробіг три з семи найшвидших марафонських дистанцій в історії, планував взяти участь у Роттердамському марафоні у квітні цього року, де він сподівався стати першою людиною, яка подолала двогодинний бар'єр в офіційному забігу.

Влітку він також готувався до свого олімпійського дебюту у Парижі.

Згідно зі звітом поліції, смертельна аварія сталася о 23:00 за місцевим часом. Він віз свого тренера і жінку в машині неподалік села Ріфт-Валлі, де він народився.

Втративши контроль над автомобілем, вилетівши з дороги та врізавшись у велике дерево, Кіптум та Хакізімана загинули на місці. 24-річна Шерон Кейо вижила, отримала серйозні травми та перебуває у місцевій лікарні.

Президент World Athletics Себастьян Коу сказав у своїй заяві: "Ми шоковані та глибоко засмучені, дізнавшись про руйнівну втрату Келвіна Кіптума та його тренера Жерве Хакізімани. Від імені всієї світової легкої атлетики ми висловлюємо найглибші співчуття їхнім сім'ям, друзям, товаришам по команді та кенійському народу. Неймовірний спортсмен, який залишив неймовірну спадщину, нам його дуже не вистачатиме".

Нагадаємо, поліція Німеччини заарештувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Хлопець виступав за молодіжну баскетбольну збірну України, а через війну перебрався до Німеччини та грав у тамтешньому клубі.

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