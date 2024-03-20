Світовий рейтинг щастя 2024: хто очолив і на якому місці Україна

Тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Україна тим часом за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце в рейтингу.
Про це йдеться у цьогорічному звіті World Happiness Report.
За результатами дослідження, лідером за рівнем щастя у світі залишається Фінляндія. Її сусіди — Данія, Ісландія та Швеція — також зберігають свої місця в першій десятці.
Зазначається, що лідерству у світових рейтингах щастя сприяють тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям у цих країнах. Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.
Так, США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад 10 років тому. Їхні місця зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 сходинках рейтингу відповідно.
Найбільше зростання рівня щастя зафіксували у Сербії, Болгарії і Латвії. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна цьогоріч зайняла 105 місце, опустившись на 13 сходинок у порівнянні з минулорічним звітом.
Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку — з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.
Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.
Топ 20 найщасливіших країн світу 2024 року:
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Фінляндія
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Данія
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Ісландія
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Швеція
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Ізраїль
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Нідерланди
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Норвегія
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Люксембург
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Швейцарія
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Австралія
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Нова Зеландія
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Коста-Рика
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Кувейт
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Австрія
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Канада
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Бельгія
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Ірландія
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Чехія
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Литва
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Сполучене Королівство
Раніше ми писали, що британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала сотні міст світу та склала рейтинг найщасливіших 2023 року.
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