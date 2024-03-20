Світовий рейтинг щастя 2024: хто очолив і на якому місці Україна

Тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.

Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Україна тим часом за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце в рейтингу.

Про це йдеться у цьогорічному звіті World Happiness Report.

За результатами дослідження, лідером за рівнем щастя у світі залишається Фінляндія. Її сусіди — Данія, Ісландія та Швеція — також зберігають свої місця в першій десятці.

Зазначається, що лідерству у світових рейтингах щастя сприяють тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям у цих країнах. Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.

Так, США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад 10 років тому. Їхні місця зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 сходинках рейтингу відповідно.

Найбільше зростання рівня щастя зафіксували у Сербії, Болгарії і Латвії. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна цьогоріч зайняла 105 місце, опустившись на 13 сходинок у порівнянні з минулорічним звітом.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку — з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

Топ 20 найщасливіших країн світу 2024 року:

Фінляндія Данія Ісландія Швеція Ізраїль Нідерланди Норвегія Люксембург Швейцарія Австралія Нова Зеландія Коста-Рика Кувейт Австрія Канада Бельгія Ірландія Чехія Литва Сполучене Королівство

Раніше ми писали, що британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала сотні міст світу та склала рейтинг найщасливіших 2023 року.

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