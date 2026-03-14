Іран / © Associated Press

Світ може зіткнутися з новою продовольчою кризою через війну на Близькому Сході. Експерти попереджають, що скорочення виробництва та постачання добрив вже починає впливати на глобальне виробництво продуктів харчування.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними експертів, іранські атаки призвели до зупинки виробництва сечовини — найпоширенішого у світі азотного добрива — на Близькому Сході.Водночас дефіцит природного газу змусив виробників добрив у Південній Азії скоротити виробництво.

Старша економістка Інституту добрив Вероніка Най заявила: «Якщо перебої триватимуть, це буде набагато гірше, ніж у 2022 році. Чим довше триває конфлікт, тим серйознішою стає ситуація».

За останні два тижні приблизно половина із 2,1 млн тонн сечовини, яка зазвичай експортується, не змогла потрапити на світові ринки.

Чому Перська затока — ключ до світового ринку

Близький Схід відіграє критичну роль у глобальних ланцюгах постачання добрив.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно третина світового експорту сечовини, а також близько 45% експорту сірки — ключового компонента для виробництва фосфатних добрив. Наразі понад 1,1 млн тонн добрив та сировини для їх виробництва застрягли у Перській затоці.

Проблеми вже змусили деякі підприємства припинити роботу. Наприклад, катарська компанія QAFCO зупинила завод із виробництва сечовини потужністю 5,6 млн тонн на рік.

У Південній Азії ситуація також складна. Індія скоротила використання газу на заводах добрив до приблизно 70% від нормального рівня. А у Пакистані та Бангладеш частина підприємств взагалі призупинила виробництво.

При чому, ціни на сечовину вже зросли більш ніж на 40% від початку конфлікту.

Аналітик компанії CRU Кріс Лоусон попередив: «Світ може зіткнутися з набагато гіршою ситуацією, ніж у 2022 році». За його словами, глобальний ринок добрив дуже чутливий до перебоїв, оскільки лише невелика частина вироблених добрив торгується на міжнародному ринку.

Чи можливе зростання голоду у світі

Експерти ООН також попереджають про довгострокові наслідки.

Президент Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку Альваро Ларіо заявив: «Навіть тимчасове зростання цін на добрива може залишити тривалі шрами на світовому виробництві продуктів харчування».

Науковець із харчових систем Радж Патель додав: «Все це означає, що цього року голод у світі точно зросте».

Найбільше ризикують постраждати країни Південної Азії та деякі регіони Африки, які значною мірою залежать від імпорту добрив.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, через фактичне зупинення роботи ключових портів та аеропортів Дубай опинився на межі продовольчого колапсу. За даними генерального директора міжнародної логістичної компанії Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасів свіжих продуктів у місті залишилося лише на 10 днів. Оскільки ОАЕ критично залежать від імпорту, жорсткий дефіцит харчів може настати дуже швидко.

До слова, також на тлі ескалації конфлікту в Об’єднаних Арабських Еміратах фіксують масову евакуацію іноземців та місцевих жителів. Через поспішний виїзд багато людей залишають своїх домашніх тварин або звертаються до ветеринарів із проханням приспати навіть здорових улюбленців.

Місцеві притулки та волонтерські організації повідомляють про різке зростання кількості покинутих собак і котів. Центри перетримки тварин уже перевантажені, а в соцмережах з’являються численні повідомлення про тварин, залишених на вулицях або біля притулків.

Зоозахисники наголошують, що подібні ситуації нерідко виникають у регіонах, які охоплюють війни чи масштабні кризи, коли люди, рятуючись від небезпеки, відмовляються від домашніх улюбленців.