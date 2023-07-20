Свіжа "бавовна" накрила аеропорт в Рязанській області: деталі інциденту

Пошкоджень та постраждалих немає.

Близько 3 ночі жителі Рязанської області почули вибухи в районі аеропорту. Попередньо, його атакували безпілотники.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Згодом воронку діаметром 10 сантиметрів та глибиною 1,5 сантиметра виявили в районі стоянки літаків у Московському районі області.

Ймовірно, вибух міг бути здійснений за допомогою БПЛА, який виготовили кустарним методом.

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, у Ростовській області пролунали вибухи. Традиційно, влада заявила про "успішну" роботу ППО. Втім, пошкоджені будинки.

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