Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Свіжа "бавовна" накрила аеропорт в Рязанській області: деталі інциденту

Дата публікації
Перегляди
1493
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Свіжа "бавовна" накрила аеропорт в Рязанській області: деталі інциденту

Вибух / Фото з відкритих джерел

Пошкоджень та постраждалих немає.

Близько 3 ночі жителі Рязанської області почули вибухи в районі аеропорту. Попередньо, його атакували безпілотники. 

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Згодом воронку діаметром 10 сантиметрів та глибиною 1,5 сантиметра виявили в районі стоянки літаків у Московському районі області.

Ймовірно, вибух міг бути здійснений за допомогою БПЛА, який виготовили кустарним методом. 

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, у Ростовській області пролунали вибухи. Традиційно, влада заявила про "успішну" роботу ППО. Втім, пошкоджені будинки.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
1493
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація