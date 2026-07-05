"СВО" перетворилася на "війну": Пєсков знайшов, кого в цьому звинуватити

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі вигадали пояснення, чому розпочату президентом РФ Володимиром Путіним так звану «спеціальну військову операцію» в Україні військово-політичне керівництво Росії дедалі частіше називає «війною».

Своє тлумачення таких змін у риториці зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами речника Кремля, те, що відбувається в Україні, є «справжньою війною», оскільки за спиною Києва нібито «стоїть Захід».

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Дмитро Пєсков бездоказово заявив, що західні партнери України нібито допомагають Києву «наводитися на об’єкти на території Росії».

Ця заява пролунала на тлі активізації далекобійних ударів українських Сил оборони по території РФ у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським 40-денної операції з примушування держави-агресорки до миру.

Удари завдаються насамперед по об’єктах нафтової промисловості, що вже спричинило дефіцит бензину в самій Росії та багатокілометрові черги на автозаправках у низці регіонів.

Таким чином, у Кремлі вкотре шукають нове виправдання для зміни риторики, тоді як наслідки війни, розв’язаної Росією проти України, дедалі відчутніше позначаються на повсякденному житті самих росіян.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що українські удари безпілотниками та далекобійними ракетами стали серйозною проблемою для Росії. Крім того, глава Кремля відійшов від власної пропагандистської термінології: замість звичного формулювання «спеціальна воєнна операція» він прямо назвав агресію в Україні «війною».

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