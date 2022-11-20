“Своєю смертю життя не закінчить”: чутки про хворобу Путіна можуть переслідувати таємну мету

Розмови про свою “смертельну недугу” може ініціювати сам господар Кремля, щоб побачити “хто смикнеться першим”.

Чутки про хворобу президента Росії Володимира Путіна можуть розпускати з його відома. У такий спосіб диктатор може перевіряти власне оточення, спостерігаючи за тим, хто мітить на його місце.

Таку думку висловив у неділю, 20 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ політтехнолог Тарас Загородній.

“Я в ці розмови не вірю, тому що це стара перевірена часом іграшка диктаторів. Вони починають розпускати чутки про власну хворобу, про власну смерть швидку для того, щоб подивитися, хто як реагує і хто смикнеться першим. Хто смикнеться перший, того можна і пускати “в розхід”. Думаю, що Путін своєю смертю життя не закінчить”, - зазначив експерт.

За його словами, натиск на господаря Кремля зараз відбувається, як на міжнародному рівні, так і на внутрішньому. Велика сімка задумала обвалити російську державу обмеженням цін на нафту, а тим часом у Новоросійську трапляється вибух на нафтовому терміналі.

“Удари йдуть один за одним і досить серйозні. І в цьому контексті російській еліті, яка буде думати про те, що робити далі, Путін у принципі вже не потрібен”, — висловив думку Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін визнав себе диктатором.

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