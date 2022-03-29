Свої магазини в Росії зачинив власник Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

Свої магазини в Росії зачинив власник Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay

Раніше компанія закрила для РФ усі онлайн-продажі своїх брендів.

Польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, зачинила 29 березня свій останній магазин у Росії.

Про це йдеться у повідомленні рітейлера в Мережі.

Зазначимо, що LPP Group є власником брендів Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

"Ми завершили операції, необхідні для закриття наших салонів у Росії, і сьогодні закрили останній з них. Таким чином, згідно з нашою попередньою декларацією, від завтра (30 березня – ред.) всі наші брендові магазини в Росії будуть закриті", – йдеться у повідомленні LPP Group.

"Раніше ми повністю припинили перевезення товарів до Росії та всі інвестиції і плани розвитку, а також ми закрили онлайн-продажі всіх наших брендів", – додали в компанії.

Нагадаємо, японська фармацевтична компанія Takeda частково припиняє свою діяльність у Росії.

Читайте також: