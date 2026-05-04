Один з полонених

Росіяни двічі просили на обмін двох полонених північнокорейців, яких українські військові захопили в полон у Курській області. Іншими полоненими іноземцями, які воювали на боці РФ, росіяни не цікавляться.

Про це розповів в інтерв’ю «Укрінформу» керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

«Інколи їх приходиться вмовляти забирати своїх громадян. Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас в полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім північних корейців. Декілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців», — сказав він.

На запитання, чи передадуть двох північнокорейців до Південної Кореї, куди вони просилися, Охріменко відповів, що це питання делікатне, оскільки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, відповідальність за полонених несе країна, яка залучила їх до збройного конфлікту, тобто Росія.

«Якщо дипломати, юристи знайдуть механізм, який зможе відповідати цим вимогам, то ми готові розглянути відповідні пропозиції. Свого часу Україна ратифікувала Третю і Четверту Женевські конвенції і ми повинні їх дотримуватися, тому що Росія, хоча сама їх і не дотримується, може нас підло звинуватити у порушенні норм міжнародного гуманітарного права і у створенні прецеденту у цьому питанні.

І, згадуючи Третю Женевську конвенцію, є принцип невидворення. Якщо військовополонений не хоче повертатися, а іншого механізму немає, то ми будемо їх утримувати стільки, скільки буде потрібно для вирішення цього питання», — зазначив керівник Секретаріату Коордштабу.

Зазначаєься, що 11 січня стало відомо, що українські воїни у Курській області взяли в полон двох солдатів із Північної Кореї.

