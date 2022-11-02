"Своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з Росії": компанія Apple отримала “Відзнаку миру”

Компанія Apple, яка від перших днів війни підтримує Україну у її прагненні здолати російських окупантів, отримала “Відзнаку миру”. Її започаткував президент Володимир Зеленський.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку. Нам справді є за що подякувати Apple. Це топкомпанія світу, яка підтримала Україну в перші дні повномасштабного вторгнення і своїм прикладом стимулювала інші бізнеси виходити з росії. Ми цінуємо рівень співпраці між Мінцифри та Apple і віримо, що надалі вона ще більше посилюватиметься”, - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії.

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