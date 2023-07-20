Священик роздягнув туриста та помазав його геніталії олією: він пояснив свій дивний вчинок

Поліція грецького острова Родос заарештувала 49-річного парафіяльного священика за підозрою в образі сексуальної гідності естонського туриста.

Про це пише ekathimerini.com.

30-річний чоловік розповів, що нещодавно відвідав із подругою монастир у південній частині острова, де зустрівся зі священиком.

Там він купив хрестик, але забув його, коли їхав. Потім священик написав йому, що знайшов його. Наступного ранку чоловік повернувся до монастиря, щоб забрати загублену річ.

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За його словами, священик попросив піти з ним до кімнати, яку він використовує для прийому відвідувачів, щоб подарувати йому особливий подарунок.

Там священик попросив його спустити штани, зняти спідню білизну та сорочку, щоб помастити його олією. Потім естонець розповів, що священик почав втирати олію у його геніталії протягом декількох секунд. Вважаючи, що це нормальна процедура, він не просив його зупинитися.

Однак пізніше він звернувся до поліції, яка заарештувала священнослужителя. На свій захист він сказав, що наніс олію, бо у туриста з'явився висип.

Поліція передасть справу кримінальному прокуророві острова.

Нагадаємо, пасажира бізнес-класу вигнали з літака за понад 6000 км від місця призначення. Стало відомо, що він утнув.

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