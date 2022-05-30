"Священна війна": у Росії окремі мусульманські організації виправдовують вторгнення Путіна до України

Росія залучає для виконання своїх цілей у війні проти України будь-які релігійні організації та конфесії.

Зокрема, відомо, що деякі представники мусульманських організацій в Росії підтримують вторгнення військ РФ до України та проголосили це "священною війною".

Про це йшлося під час засідання комітету Верховної Ради.

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"Окупанти використовують будь-які релігійні організації та конфесії для просування своїх цілей. Наприклад, деякі представники мусульманських організацій в РФ проголосили вторгнення військ РФ до України священною війною, що може мати вплив на мусульман як в Україні, так і по всьому світу", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, народні депутати хочуть повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. У парламенті зареєстрували два законопроєкти про заборону та припинення діяльності УПЦ МП. 30 травня до слухань під ча обговорень щодо цих проєктів було залучено релігійних діячів різних конфесій, науковців, представників громадського суспільства, юристів, народних депутатів тощо.

Раніше настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

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