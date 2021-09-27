Священник брав гроші з церковної казни на наркотики та гей-вечірки

Священник брав гроші з церковної казни на наркотики та гей-вечірки

Поліція звинувачує його у розтраті 117 тисяч доларів.

Італійська поліція затримала 40-річного священника Франческо Спаньєзі, якому пред’явили звинувачення в розкраданні коштів із церковної казни.

Про це повідомляє Newswep.

Зловживання священника виявилися після того, як бухгалтер парафії помітив, що той зняв з банківського рахунку церкви значну суму. За розпорядженням єпископа, Спаньєзі було заборонено користуватися церковними грішми. Тоді він оголосив серед своїх прихожан збір коштів для малозабезпечених і привласнював їх.

Проти священника розпочали розслідування правоохоронці. З’ясовуючи його спосіб життя, поліцейські довідалися, що Франческо Спаньєзі та його співмешканець зареєстровані на сайтах знайомств і часто отримували запрошення на гей-вечірки.

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Окрім того, як виявили правоохоронці, співмешканець священника завіз з Нідерландів гамма-оксимасляну кислоту - наркотик, який злочинці часто використовують для зґвалтувань.

За інформацією слідства, священник привласнив 117 тисяч доларів з церковної казни саме на наркотики, які він купував для відвідування гей-вечірок.

Як повідомляє італійське видання Corriere della Sera, Спаньєзі визнав свою провину в тому, що має залежність від кокаїну. Окрім того, він підтвердив свою участь у гей-вечірках, на одній із яких заразився ВІЛ-інфекцією.

Він попросив у своїх прихожан вибачення і заявив, що поверне всі привласнені кошти, продавши все, що у нього є, включно з будинком.

Нагадаємо, що у Волинській області, поблизу міста Рожище, священник розгулював біля траси у жіночому одязі та одноразових рукавичках.

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