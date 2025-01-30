Священник повторив “нацистський” салют Маска: чим це закінчилося (відео)

Робінсон пояснив, що це була спроба посміятися з лібералів.

Священик Англіканської католицької церкви Келвін Робінсон під час завершення свого виступу на Національному саміті противників абортів у Вашингтоні повторив відомий жест Ілона Маска, який багато хто сприйняв за нацистське вітання.

Відео цього моменту публікують в соцмережах.

Священник стверджує, що хотів цим жестом показати, що його серце - з усіма присутніми.

"Благослови вас Господь - за все, що ви робите. Продовжуйте це робити. Сподіваюся, я зможу надихнути вас. І моє серце з вами", - говорить він на скандальному відео.

Священник Англіканської церкви повторив “нацистський” салют Маска

Робінсон також пояснив, що це була спроба посміятися з лібералів, які назвали Ілона Маска "нацистом" після аналогічного жесту.

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Згодом Англіканська церква опублікувала заяву, в якій засудила нацистську ідеологію і антисемітизм у всіх його проявах та повідомила про припинення служіння Робінсона.

“Пана Робінсона попередили, що онлайн-тролінг та інші подібні дії (незалежно від того, чи є вони на службі лівим чи правим) несумісні зі священицьким покликанням, і йому сказали припинити. Очевидно, що він цього не зробив, і тому його ліцензію в цій Церкві було відкликано. Він більше не служить священиком в АКЦ”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу несподівано підтримав американського мільярдера Ілона Маска, якого розкритикували за суперечливий жест під час інавгурації президента США, який нагадував “римський салют” — вітання у нацистській Німеччині.

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