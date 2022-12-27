Священник РПЦ закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні" (відео)

Затятий українофоб Андрій Ткачов – уродженець Львова, і багато років жив і працював у Києві, але 2014 року втік до Москви.

Скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов, який втік з Києва до Москви 2014 року після Революції Гідності та початку агресії РФ, вкотре відзначився скандальною заявою, як і "личить" агітаторові-політрукові в рясі.

Цього разу Ткачов назвав загибель військових РФ на фронті "найкращою зі смертей" і закликав росіян помирати на фронті, а не закінчувати життя, "захлинаючись у блювотинні". Відео виступу скандального священника з'явилося в Мережі.

"Люди помирають, як свині: захлинаються блювотиною, їли-пили, під столи попадали, обригалися і блювотиною захлинулися, ось тобі й смерть. Або малолітки-зацепери, його струмом шваркнуло 3000 вольт, він обвуглений на рейки впав. Пішли зробити селфі на даху будинку. Підсковзнулися і полетіли з 15-го поверху разом з телефоном. Так краще зі зброєю в руках померти за Батьківщину, як герой, як чоловік", – сказав піп, пообіцявши, що загиблі окупанти обов'язково отримають місце в раю.

Журналіст Денис Казанський зауважив, що, за версією РПЦ, у росіянина є два шляхи – померти від алкоголізму та деградації або стати "гарматним м'ясом".

"Жодні інші варіанти не розглядаються. Не говорячи вже про варіант не вмирати, а пожити. Що характерно, всі ці мракобіси самі вмирати не йдуть і дітей своїх на смерть не відправляють. Але багато й із задоволенням говорять про те, як варто помирати іншим", – зазначив журналіст.

Хто такий Андрій Ткачов

Андрій Ткачов – пропагандист, скандальний священнослужитель РПЦ. Хоч сам він – уродженець Львова, і багато років жив і працював у Києві, він є затятим українофобом.

У Львові він служив в єдиному соборі УПЦ МП протягом 12 років. 2005 року перебрався до Києва. Під час Революції Гідності Ткачов прокликав мітингувальників.

"Я молюся, щоб Господь вселив страх і трепет у серця та в кості бунтівників. Щоб вони ні спокою не мали, щоб вони зжерли один одного – хай гад зжере гада! Я шкодувати про них не буду. Це страшні вороги нашого майбутнього та страшні вороги сьогоднішнього сьогодення. Я їх не шкодую! Я про них не молюся", – зазначив піп Московського патріархату.

У червні 2014-го він втік до Москви, де продовжив займатися антиукраїнською пропагандою. Зокрема, Ткачов говорив, що Україна – це "кровожерний демон, існування якого безглузде". Під час повномасштабного вторгнення РФ продовжує виступати з українофобськими заявами. Наприклад, він вихваляв скандального главу Чечні Рамзана Кадирова за участь його посіпак у звірствах в Україні.

Раніше російський ексрозвідник та ексофіцер КДБ Сергій Жирнов розповів, що патріарх РПЦ Кирило – агент КДБ і ФСБ, а також багатий олігарх, адже ще у 1990-х роках заробляв на контрабанді алкоголю й тютюну.

Кирило заявляв, що мобілізовані, які загинуть в Україні, одразу потраплять до раю, і називав їх "подвижниками".

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