Священник шокував дітей правдою про Санта Клауса: подробиці скандалу

У британському місті Гемпшир священник Пол Чемберлен заявив дітям, що Санта-Клауса не існує. Шестеро дітей розплакалися, а батьки планують подати скаргу.

Про це пише Daily Express.

Під час зустрічі з шестикласниками заявив, що Санта-Клауса не існує. Священник був запрошений як гість і під час свого виступу сказав дітям: "Тепер будемо відверті — Санти не існує". Крім того, він звинуватив батьків у "знущанні над печивом", яке діти залишають для Санти на Святий вечір. Його слова викликали шок у школярів, багато з них розплакалися.

Коли батьки дізналися про інцидент, вони негайно звернулися до директора школи, вимагаючи пояснень, чому священнику дозволили виступати перед дітьми та чому вчителі не втрутилися. Обурені батьки заявили, що поведінка Чемберлена була недопустимою, а його слова завдали емоційної шкоди дітям.

Група батьків уже подала скаргу до місцевої єпархії з вимогою усунути священника від виконання обов'язків вікарія та надати офіційні вибачення. Один із батьків назвав поведінку Чемберлена "абсолютно огидною", а мати дівчинки, яка розплакалася, заявила, що священник довів дітей до сліз, і батькам довелося заспокоювати їх після шокуючих заяв.

Єпархія Портсмута визнала, що священник припустився серйозної помилки, і офіційно вибачилася перед дітьми, їхніми батьками та школою. У заяві єпархії наголошується, що Чемберлен "не повинен був цього робити", а директор школи окремо повідомив батькам про вибачення від священника.

Попри вибачення, батьки заявили, що готові подати до суду на єпархію та самого священника, якщо ситуація не буде належним чином врегульована. Вони вимагають офіційних публічних вибачень і заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Нагадаємо, у Чикаго злісні Ґрінчі закидали Санту яйцями.

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