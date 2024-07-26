Священник відрубав руки чоловіку за крадіжку металобрухту та електричних дротів з церкви – фото

Пастор, його дружина та їхній син постали перед судом за звинуваченням у викраденні та замаху на вбивство.

У Південній Африці пастора звинувачують у тому, що він відрубав руки чоловіку за крадіжку металобрухту та електричних дротів із церкви.

Про це повідомляє Sowetan Live.

Думісані Махлангу сказав, що священник зруйнував його життя і додав, що він ніколи не пробачить його після того, що сталося в березні в КваГуці, містечку на захід від промислового міста Емалахлені.

Молодий чоловік, якому зараз 30 років, був звинувачений у крадіжці з сусіднього християнського служіння Soteria Ministries International.

Пастор Соломон Мхланга, його дружина Поппі і їхній син Єнох постали перед магістратським судом Емалахлені за звинуваченням у викраденні і замаху на вбивство.

Пастор і його син вийшли під заставу, в той час як Поппі отримала попередження.

"Ця річ руйнує мене зсередини. Я ніколи йому не пробачу", - сказав жертва. "Я не пробачив його, не пробачу і помру, так і не пробачивши його".

Йоханнес Махлангу і його син Думісані Махлангу / Фото: Thulani Mbele

Трійця нібито діяла разом з трьома іншими особами, які поки що не затримані.

Махлангу нібито відвезли на задньому сидінні фургона пастора до відокремленого місця, де, як він стверджує, пастор відрубав йому руки.

24-річний Мпумезо Гаве, який живе в декількох будинках від церкви, сказав, що багато людей пропонували спалити церкву на знак помсти.

"Те, що він зробив, було недобре, він не повинен був брати справу до своїх рук. Дехто пропонував спалити церкву, але дехто казав, що Думісані це заслужив", - сказав він.

"Під час нападу вони наставили на нього пістолет, роздягли догола і прив'язали до стовпа. Його били від світанку до заходу сонця. Вони також розбили йому пальці молотком. Вони також погрожували відрізати йому пальці і поїхали з ним", - сказав інший чоловік, який побажав залишитися невідомим.

Виступаючи на свій захист у травні, пастор сказав: "Вся ця історія травмувала мою сім'ю, громада також хотіла спалити церкву".

Справа була перенесена на 5 серпня для розгляду в обласному суді.

Нагадаємо, чоловік, якого уряд оголосив мертвим, пішов на злочин, щоб довести, що він живий. Він вдався до відчайдушного кроку.

Читайте також: