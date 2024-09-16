Священник загинув під час спроби встановити світовий рекорд: що він намагався зробити (фото)

У липні 2008 року було знайдено тіло бразильського священника, який намагався побити світовий рекорд з найтривалішого польоту на гелієвих кульках, через три місяці після того, як він зник безвісти під час своєї спроби.

Цю історію пригадало видання LADbible.

Аделір Антоніо де Карлі зник у віці 41 року 20 квітня 2008 року після того, як намагався побити світовий рекорд – 19 годин польоту на повітряній кулі, прикріпленій до повітряних кульок.

Раніше він завершив чотиригодинний політ на 600повітряних кульках і піднявся на висоту 5300 метрів над землею.

Він планував завершити 20-годинний політ у кріслі, прикріпленому до 1000 повітряних куль, і не забув взяти з собою парашут, телефон, їжу і воду на випадок, якщо щось піде не так.

На жаль, для "священника на повітряних кульках" все пішло не так, і підготовка, яку він зробив, не врятувала йому життя.

Аделір Антоніо де Карлі / Фото: YouTube/@catholicnewsagency

Через двадцять хвилин після зльоту він сказав, що йому потрібен хтось, хто навчить його користуватися GPS, інакше вони не зможуть відстежити, де він перебуває.

Останній контакт з ним відбувся майже через вісім годин після початку польоту, коли він перебував приблизно за 48 км від узбережжя, щоб повідомити своє місцеперебування бразильським ВМС і сказати, що він "втрачає висоту".

Це були останні слова, які від нього чули, після чого зв'язок з ним було втрачено, і хоча пошукові роботи були розпочаті, через декілька днів їх було припинено.

Аделір Антоніо де Карлі / Фото: YouTube/@catholicnewsagency

Пізніше шматки кулі були помічені в морі біля узбережжя Бразилії. У липні того ж року в океані були знайдені людські рештки, а одяг на тілі належав де Карлі.

Пізніше того ж місяця аналіз ДНК підтвердив, що рештки належали 41-річному Аделіру.

Де Карлі наважився на цей трюк, щоб спробувати встановити новий світовий рекорд і зібрати гроші на каплицю для далекобійників біля свого будинку.

"Тепер ми зможемо провести гідний похорон", - сказав його брат Моасір де Карлі після того, як тіло священника було знайдено.

Кластерні польоти є особливо небезпечним способом польоту, оскільки пілот дуже залежить від примх погоди, і існує мало запобіжників на випадок, якщо щось піде не так. Інші спроби кластерних польотів наражали пілотів на небезпеку, не в останню чергу тому, що деякі з них мали при собі зброю і планували розстріляти власні кулі, щоб повернутися на землю. Вони також ризикують зачепити лінії електропередач або інші перешкоди під час спуску.

Нагадаємо, нещодавно помер "найстрашніший бодибілдер світу". 36-річний білорус Ілля "Голем" Єфімчик вживав 16 500 калорій на день і підіймав вагу 318 кг.

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