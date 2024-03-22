Священник заплатив кілеру $40 тисяч, щоб вбити коханого його доньки: подробиці, фото

У США пастора з Ріверсайда, штат Каліфорнія, заарештували за декількома звинуваченнями в тому, що він найняв кілера для вбивства хлопця своєї доньки.

Про це пише People.

Увечері 21 жовтня 2023 року в нього було зроблено декілька пострілів, але він вже оговтався від отриманих поранень. Розслідування встановило, що 47-річний Самуель Пасільяс замовив вбивство чоловіка, йдеться у пресрелізі Департаменту поліції округу Ріверсайд.

"Дорослий чоловік, який став жертвою, заявив, що їхав вулицею, коли поряд з ним зупинився інший автомобіль. З цього авто було відкрито вогонь, і в нього декілька разів вистрелили. Потерпілий сам доїхав до лікарні, де йому надали допомогу, а поліцейські знайшли докази стрілянини", — йдеться у повідомленні.

На той час Пасільяс був відомий як пастор місцевої іспанськомовної церкви у Вікторвіллі, Каліфорнія, і батьком дівчини жертви.

"Детективи виявили докази того, що батько зустрічався з людьми, яких він найняв, і надав їм інформацію про жертву, зокрема про його місцезнаходження у вечір стрілянини, — йдеться у пресрелізі. — Детективи також встановили, що батько заплатив цим людям майже 40 000 доларів США, і вони вели спостереження за жертвою протягом декількох тижнів до того, як намагалися застрелити його".

Самуель Пасільяс / Фото: RIVERSIDE POLICE

13 березня Пасільяса доправили до Центру тримання під вартою ім. Роберта Преслі за підбурювання до вбивства, змову з метою вбивства, замах на вбивство і напад зі смертоносною зброєю.

Один з імовірних кілерів, 55-річний Хуан Мануель Себрерос, також був доправлений до в'язниці Роберта Преслі за змову з метою вчинення вбивства, замах на вбивство і напад зі смертоносною зброєю.

Хуан Мануель Себрерос / Фото: RIVERSIDE POLICE

Обидва чоловіки перебувають під заставою в мільйон доларів, і поки невідомо, чи будуть нові арешти.

Розслідування триває.

Нагадаємо, в Італії священник під кокаїном влаштував ДТП. Це вже друга аварія, спричинена ним.

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