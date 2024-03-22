Священник заплатив кілеру $40 тисяч, щоб вбити коханого його доньки: подробиці, фото

Хлопець вижив.
У США пастора з Ріверсайда, штат Каліфорнія, заарештували за декількома звинуваченнями в тому, що він найняв кілера для вбивства хлопця своєї доньки.
Про це пише People.
Увечері 21 жовтня 2023 року в нього було зроблено декілька пострілів, але він вже оговтався від отриманих поранень. Розслідування встановило, що 47-річний Самуель Пасільяс замовив вбивство чоловіка, йдеться у пресрелізі Департаменту поліції округу Ріверсайд.
"Дорослий чоловік, який став жертвою, заявив, що їхав вулицею, коли поряд з ним зупинився інший автомобіль. З цього авто було відкрито вогонь, і в нього декілька разів вистрелили. Потерпілий сам доїхав до лікарні, де йому надали допомогу, а поліцейські знайшли докази стрілянини", — йдеться у повідомленні.
На той час Пасільяс був відомий як пастор місцевої іспанськомовної церкви у Вікторвіллі, Каліфорнія, і батьком дівчини жертви.
"Детективи виявили докази того, що батько зустрічався з людьми, яких він найняв, і надав їм інформацію про жертву, зокрема про його місцезнаходження у вечір стрілянини, — йдеться у пресрелізі. — Детективи також встановили, що батько заплатив цим людям майже 40 000 доларів США, і вони вели спостереження за жертвою протягом декількох тижнів до того, як намагалися застрелити його".
13 березня Пасільяса доправили до Центру тримання під вартою ім. Роберта Преслі за підбурювання до вбивства, змову з метою вбивства, замах на вбивство і напад зі смертоносною зброєю.
Один з імовірних кілерів, 55-річний Хуан Мануель Себрерос, також був доправлений до в'язниці Роберта Преслі за змову з метою вчинення вбивства, замах на вбивство і напад зі смертоносною зброєю.
Обидва чоловіки перебувають під заставою в мільйон доларів, і поки невідомо, чи будуть нові арешти.
Розслідування триває.
Нагадаємо, в Італії священник під кокаїном влаштував ДТП. Це вже друга аварія, спричинена ним.
Читайте також: