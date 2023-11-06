"Святий Грааль" із 200 тоннами скарбів на суму $20 млрд буде піднято з дна моря – фото

Корабель "Сан-Хосе", що отримав назву "Святий Грааль", буде ексгумований біля берегів Колумбії із затонулими скарбами вартістю 20 мільярдів доларів.

Про це пише Daily Mail.

Колумбія заявляє, що корабель, буде піднятий до закінчення терміну повноважень президента Густаво Петро в 2026 році.

Вважається, що на борту легендарного іспанського флагмана, який затонув під час сутички з британцями 1708 року, є близько 200 тонн золота, срібла та смарагдів.

Але Колумбія стикається з конкуруючими претензіями з боку Іспанії, Болівії та американської компанії, яка стверджує, що знайшла корабель першою.

Затонулий корабель "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Іспанський галеон "Сан-Хосе" затонув біля колумбійського порту Картахена після того, як його порохові льохи вибухнули під час сутички з британцями. На борту були скарби вартістю до 20 мільярдів доларів у сьогоднішніх грошах, а також 600 моряків, усі, крім 11, загинули.

2015 року уряд Колумбії оголосив, що команда водолазів виявила легендарний корабель, що лежить на глибині майже кілометра. Минулого року інша команда зробила світлини вантажу, що чудово зберігся.

Тепер уряд Колумбії заявив, що це питання буде порушено до того, як президент Густаво Петро закінчить свій термін повноважень 2026 року.

"Це один з пріоритетів адміністрації Петро", - заявив агентству Bloomberg міністр культури Хуан Давид Корреа. "Президент сказав нам прискорити темп".

Затонулий корабель "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

62-гарматний галеон йшов із Портобело в Панамі на чолі флоту скарбів, що складається з 14 торгових суден та трьох іспанських військових кораблів, коли він зіткнувся з британською ескадрою біля Бару.

У той час Іспанія та Велика Британія вели війну за іспанську спадщину, і Королівський флот наближався до панування у відкритому морі, коли відправив "Сан-Хосе" на дно.

На зображеннях, отриманих минулого року, чітко видно частину носової частини, вкриту водоростями та молюсками, а також залишки каркасу корпусу.

Затонулий корабель "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

На зображеннях представлений найкращий на той момент вид на скарби, що були на борту "Сан-Хосе", зокрема золоті зливки та монети, брудні гармати, виготовлені в Севільї 1655 року, та неушкоджений китайський обідній сервіз. Також можна побачити порцеляновий посуд, кераміку та скляні пляшки.

Затонулий корабель "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Корабель, що затонув, був виявлений 2015 року Океанографічним інститутом Вудс-Гоул, але його право власності оспорюється іспанцями, Колумбією і корінним народом Кара-Кара в Болівії, які стверджують, що іспанці змушували жителів цієї громади добувати дорогоцінні метали, тому скарби повинні належати їм.

Затонулий корабель "Сан-Хосе" / Фото: dailymail.co.uk

Колумбії також пред'явлено позов на суму 10 мільярдів доларів від американської компанії Glocca Morra, яка стверджує, що виявила корабель, що затонув, 1981 року і передала свої координати уряду Колумбії, пообіцявши виплатити половину вартості вантажу.

Колумбія стверджує, що пошук координат нічого не дав, але компанія, яка тепер називається Sea Search Armada, вважає, що країна знайшла корабель, що затонув, на тому ж полі уламків, яке вона виявила 34 роки тому.

Нагадаємо, в Італії вчені розкопали гробницю, якій 2600 років. Стало відомо, що знайшли всередині.

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