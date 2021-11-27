Святкували день народження: чоловік на очах в 11-річного сина жорстоко вбив дружину і тещу та вчинив самогубство

Святкували день народження: чоловік на очах в 11-річного сина жорстоко вбив дружину і тещу та вчинив самогубство

Конфлікт стався через ревнощі.

У м. Щецин у Польщі в ніч проти суботи, 27 листопада, 45-річний чоловік жорстоко зарізав свою тещу, дружину та вчинив самогубство.

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Про це повідомляє rmf24.pl.

За даними ЗМІ, у родині під час святкування дня народження через ревнощі стався конфлікт. Тоді чоловік зарізав свою 63-річну тещу та поранив 35-річну дружину, яка померла у лікарні. Після розправ чоловік вчинив самогубство.

Свідком трагедії став 11-річний син подружжя, який викликав поліцію.

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