Святкували день народження: чоловік на очах в 11-річного сина жорстоко вбив дружину і тещу та вчинив самогубство

Конфлікт стався через ревнощі.
У м. Щецин у Польщі в ніч проти суботи, 27 листопада, 45-річний чоловік жорстоко зарізав свою тещу, дружину та вчинив самогубство.
Про це повідомляє rmf24.pl.
За даними ЗМІ, у родині під час святкування дня народження через ревнощі стався конфлікт. Тоді чоловік зарізав свою 63-річну тещу та поранив 35-річну дружину, яка померла у лікарні. Після розправ чоловік вчинив самогубство.
Свідком трагедії став 11-річний син подружжя, який викликав поліцію.
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