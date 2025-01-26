Святкування Великодня: Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом

Папа закликав християн працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня.

Папа Римський Франциск закликав християн запровадити єдину дату святкування Великодня.

Про це повідомляє Vatican News із посиланням на проповідь Папи Римського 25 січня.

Під час своєї промови понтифік підкреслив, що 2025 року виповнюється 1700 років з Нікейського собору — першого з великих Вселенських соборів, коли прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

Річниця його проголошення, за словами Папи Римського, має стати нагодою для всіх християн, "які читають той самий Символ віри і вірять в того самого Бога".

"Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність", — закликав понтифік.

Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня. Водночас він зазначив, що цього року Великдень припадає на ту саму дату як для Юліанського, так і для Григоріанського календарів.

Нагадаємо, Великдень та всі свята, що із ним пов'язані, українці будуть і далі святкувати без змін. Про це розповів протоієрей, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко.

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