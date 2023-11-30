Свято наближається: СБУ влаштувала вибуховий сюрприз Путіну – огляд новин

У росіян знову палає: СБУ вдалося провести надзвичайно складну, але важливу операцію в глибині Росії. Підірвали єдине серйозне залізничне сполучення між РФ та Китаєм.

Деталі блискучої спецоперації – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

В ніч проти 30 листопада на залізниці у російській Бурятії пролунав гучний вибух. У Северомуйському тунелі, чи не єдиному залізничному шляху з РФ до Китаю, підірвався потяг. За попередніми даними, які надають самі росіяни, пошкоджено 3 вагони – один з них вигорів вщент.

"Вантажний потяг із 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалік станції Окусікан у Бурятії, коли машиніст почув хлопок. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст складу та його помічник не постраждали. Внаслідок пригоди було пошкоджено три вагони-цистерни – один із них вигорів повністю", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу BAZA.

СБУ "запалює"

Як повідомляють ЗМІ, це справа рук Служби безпеки України. Цей тунель рашисти активно використовували для торгівлі з Китаєм, в тому числі закупали зброю та деталі до неї. Наразі ж ФСБ намагається приховати наслідки аварії. У СБУ ж хваляться деталями успішної диверсії:

"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", – зазначають там.

Применшити важливість Північномуйського тунелю просто неможливо. Тунель довжиною у 15 кілометрів є частиною Байкало-амурської залізничної магістралі, яку скорочено називають БАМ. Вона своєю чергою є такими собі "залізничними воротами" в Китай. Саме нею в останні роки йшов російський імпорт з піднебесної.

Підірвано надважливий об'єкт

Ця залізнична магістраль – хоч і не єдина, утім шляхи-дублери, як зізнаються самі рашисти, не потягнуть поточного об’єму перевезень. Вубух паралізує і військові поставки, стверджує журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на силовиків.

"СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі: сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії", – зауважив журналіст Андрій Цаплієнко

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує для військових поставок, паралізовано.

Рашисти інцидент на залізниці визнали, проте вдають, що вона там якось сама вибухнула – замкнуло проводку. Втім, не заважатимемо їм занурюватися глибше у власну уяву. Проте не варто вестися і на фейки. В мережі уже гуляє цікавий відеоролик. Кілька телеграм-каналів повідомили, що це і є вибух у Бурятії. На жаль, ні. На відео інший інцидент, що трапився ще у березні 23-го року у Свердловській області РФ. Тоді палало не менш гарно.

Чекаємо на офіційне підтвердження

На момент запису підрив надважливого тунелю між Росією та Китаєм в українських спецслужбах не коментували. Тож уважно стежимо за офіційними повідомленнями та чекаємо на ще більш приємні новини від наших воїнів.

Раніше у Повітряних силах розповіли про блискучу операцію ЗСУ. Так, у травні 2023 року українським силам за раз вдалося збити 5 бортів росіян.

Читайте також: