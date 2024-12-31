"Свято стало простором для насильства": чого бояться німці в новорічну ніч

У Німеччині в новорічну ніч жінки та підлітки практично зникли із громадського простору через страх насильства.

Влада Німеччини ретельно готується до новорічної ночі, щоб зробити її максимально безпечною для громадян, мігрантів і туристів. Але ризик насильства під час свята настільки збільшився останніми роками, що багато жінок і підлітків вважають за краще не залишати свої будинки 31 грудня через страх.

Про це розповіла професорка Франкфуртського університету імені Ґете, соціологиня Сюзанна Шретер в інтерв'ю Bild.

"Зони з забороною носіння петард, обмеження на використання феєрверків, десятки тисяч поліцейських на цілодобовому чергуванні – все це має зробити майбутню новорічну ніч у Німеччині безпечною. Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що проти порушників буде застосована вся суворість закону", – пише видання.

Однак Шретер попереджає про серйозні ризики для мирних жителів і стверджує, що за останні кілька років у Німеччині сформувався "простір для насильства" цієї пори року. За її словами, в період святкувань Різдва та Нового року почастішали масові акти насильства. Крім того, цю проблему влада намагається замовчувати, тому що інциденти часто пов'язані з мігрантами.

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Наприклад, соціологиня нагадала про масштабні заворушення в Берліні два роки тому, коли зі 145 затриманих поліцією людей щонайменше 111 виявилися мігрантами або особами з міграційним минулим.

"Відтоді жінки в новорічну ніч практично зникли з громадського простору. Батьки все частіше забороняють підліткам виходити з дому, побоюючись за їхню безпеку, і ці побоювання цілком виправдані", – зазначила професорка.

Шретер вважає, що те, що відбувається новорічної ночі у великих німецьких містах, вже давно виходить за рамки звичайного молодіжного бунтарства.

"Розвиток цієї ситуації викликає крайнє занепокоєння. Негативні аспекти, як-от насильство в громадських місцях, найчастіше табуюються. Це призвело до створення простору для насильства, яким користуються ті, хто хоче демонструвати свою перевагу та відчувати межі дозволеного", – наголосила соціологиня.

Нагадаємо, в Україні в новорічну ніч поліція посилить контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи готуються активно реагувати на порушення комендантської години у новорічну ніч, а затриманих порушників доправлятимуть до відділень для з'ясування обставин.

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