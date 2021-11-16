"Свято усіх часів": стало відомо, яким буде цьогорічне гуляння Нового року на Таймс-сквер

Новий рік у Нью-Йорку святкуватимуть не віртуально, як було торік.
Новий рік святкувати у Нью-Йорку на площі Таймс-сквер дозволять цьогоріч лише тим людям, які повністю вакциновані від COVID-19.
Про це повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, пише Axios.
Ті, хто не може пройти вакцинацію через проблеми зі здоров'ям, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом 72 годин до гуляння. Також усі повинні бути обов'язково у масках.
"Ми будемо раді всім сотням тисяч відвідувачів, але кожен має бути вакцинований", - сказав він.
Дітям віком до 5 років дозволено бути присутнім на святкуванні з дорослими, які мають сертифікат про вакцинацію.
Крім того, Де Блазіо охарактеризував цьогорічну новорічну вечірку як "свято усіх часів". За його словами, планується опускання величезної повітряної кулі.
"Приєднуйтесь до радості, приєднуйтесь до історичного моменту. Нью-Йорк надасть світові додаткові докази того, що ми на 100% відновилися (після пандемії). Ми очікуємо на велике, прекрасне свято. У нас будуть чіткі та розумні правила, щоб убезпечити всіх", – цитує де Блазіо, New York Post.
Перевірятимуть сертифікати поліцейські. Більш детальну інформацію буде опубліковано найближчими днями, заявили офіційні особи. Усі урочистості транслюватимуться також у прямому ефірі на телебаченні та онлайн.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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