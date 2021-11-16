"Свято усіх часів": стало відомо, яким буде цьогорічне гуляння Нового року на Таймс-сквер

"Свято усіх часів": стало відомо, яким буде цьогорічне гуляння Нового року на Таймс-сквер

Новий рік у Нью-Йорку святкуватимуть не віртуально, як було торік.

Новий рік святкувати у Нью-Йорку на площі Таймс-сквер дозволять цьогоріч лише тим людям, які повністю вакциновані від COVID-19.

Про це повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, пише Axios.

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Ті, хто не може пройти вакцинацію через проблеми зі здоров'ям, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом 72 годин до гуляння. Також усі повинні бути обов'язково у масках.

"Ми будемо раді всім сотням тисяч відвідувачів, але кожен має бути вакцинований", - сказав він.

Дітям віком до 5 років дозволено бути присутнім на святкуванні з дорослими, які мають сертифікат про вакцинацію.

Крім того, Де Блазіо охарактеризував цьогорічну новорічну вечірку як "свято усіх часів". За його словами, планується опускання величезної повітряної кулі.

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"Приєднуйтесь до радості, приєднуйтесь до історичного моменту. Нью-Йорк надасть світові додаткові докази того, що ми на 100% відновилися (після пандемії). Ми очікуємо на велике, прекрасне свято. У нас будуть чіткі та розумні правила, щоб убезпечити всіх", – цитує де Блазіо, New York Post.

Перевірятимуть сертифікати поліцейські. Більш детальну інформацію буде опубліковано найближчими днями, заявили офіційні особи. Усі урочистості транслюватимуться також у прямому ефірі на телебаченні та онлайн.

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