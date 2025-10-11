- Дата публікації
"Свєта нема": у Бєлгороді повідомляють про початок блекауту (відео)
З’явилися повідомлення про атаку на енергетичні об’єкти в Бєлгороді. У місті лунають вибухи, а місцеві канали пишуть про можливе влучання в ТЕЦ «Луч».
У російському Бєлгороді ввечері в суботу, 11 жовтня, пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, приблизно після 19:00 у місті увімкнули сигнал ракетної небезпеки, після чого мешканці почули серію гучних вибухів.
Майже одразу російські пабліки повідомили, що ймовірною ціллю атаки стала теплоелектроцентраль «Луч», яка забезпечує місто електроенергією та теплом. Внаслідок удару, як зазначається, Бєлгород може опинитися в ситуації блекауту.
У російських пабліках почали масово з’являтися кадри з різних районів Бєлгорода. На відео чутно гучні звуки вибухів, а на деяких можна побачити спалахи в небі. Офіційної інформації від російської влади наразі немає.
Нагадаємо, Україна має сили та засоби для того, щоб спричинити блекаут у Москві. Так, російська ППО навряд чи зможе відбити напад, до прикладу, з 700 БпЛА. Але, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, така операція неефективна, вона не вартує витрачених ресурсів.
«Очевидно, що заяви президента були спрямовані з метою психологічного тиску на населення. Це треба роботи», — стверджує він.
Натомість, вважає Ткачук, краще зосередитися на ударах по військовій логістиці та об’єктах на території Росії.