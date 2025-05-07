"Сила Сибіру-2" знову на столі: Китай і Росія відновлюють перемовини щодо газопроводу

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. / © Associated Press

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Під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Москві цього тижня сторони планують поновити переговори щодо відкладеного проєкту газопроводу “Сила Сибіру-2”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин.

Цей проєкт має стратегічне значення для Москви, яка прагне компенсувати втрату європейського ринку після повномасштабного вторгнення в Україну. Росія сподівається постачати в Китай додаткові 50 млрд кубометрів газу на рік. Проте протягом років перемовини гальмувалися через розбіжності у цінах, маршрутах і термінах реалізації.

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Наразі Пекін розглядає можливість поступок, зокрема — погодитися на дещо вищу ціну газу, ніж обговорювалося раніше. За даними джерел, мова йде про ставку, яка буде проміжною між внутрішньою російською ціною та вартістю газу, що надходить до Китаю чинним трубопроводом “Сила Сибіру”.

Втім, позиції сторін досі не збігаються. Зокрема, Китай наполягає на прямому маршруті без транзиту через Монголію. І хоча Москва неодноразово анонсувала прорив у перемовинах, джерела вказують: формального підписання угоди цього разу не очікується.

Підвищений інтерес до перемовин пов’язаний також із економічним тиском на обидві сторони: санкції проти Росії та уповільнення економіки Китаю стимулюють Пекін до пошуку вигідніших умов імпорту енергоносіїв.

Уряд Китаю не прокоментував ситуацію. У Кремлі підтвердили, що газове питання буде на порядку денному, однак деталей не надали. Компанія “Газпром” також утрималася від коментарів.

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