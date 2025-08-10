ТСН у соціальних мережах

Світ
645
2 хв

Сильний землетрус у Туреччині: вже відомо про постраждалих і руйнування

Рятувальники розбирають уламки зруйнованих будівель внаслідок землетрусу в Сіндіргі, на північному заході Туреччини.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сильний землетрус у Туреччині: вже відомо про постраждалих і руйнування

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

У Туреччині 10 серпня стався землетрус магнітудою 6.1. Внаслідок цього обвалилося близько десятка будівель. Щонайменше одна людина опинилася під завалами.

Про це повідомляє АР.

«Землетрус, епіцентр якого знаходився в місті Сіндіргі, відчувався на відстані близько 200 км на північ, у Стамбулі — місті з населенням понад 16 млн людей», — йдеться у повідомленні із посиланням на офіційні джерела у Туреччині.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив телеканалу NTV, що з-під завалів однієї будівлі в Сіндіргі було врятовано п’ятьох людей, включаючи літню жінку, тоді як рятувальники намагалися дістатися до ще однієї особи.

За словами мера Сіндіргі Серкана Сака, кілька будинків також обвалилися в сусідньому селі Гьольчук. Там же впав мінарет мечеті.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу написав у мережі X, що четверо людей були госпіталізовані. Їхній стан не становить загрози для життя, додав він.

«Ми сподіваємося пережити це без жодних людських втрат», — сказав Ахмет Акін, мер столиці провінції, яка також називається Баликесір, в ефірі новинного каналу HaberTurk.

Президент Реджеп Таїп Ердоган у своїй заяві побажав усім постраждалим швидкого одужання.

«Нехай Бог захистить нашу країну від будь-яких лих», — написав він у мережі X.

Чому землетрус магнітудою 7.3 на Алясці був знаменним

Раніше землетрус магнітудою 5,4 стався у прибережній зоні Камчатки, що у Росії.

Після землетрусу почалося виверження вулкана Ключевська Сопка.

Агентство Туреччини з питань ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомило, що за землетрусом послідувало кілька афтершоків, зокрема один магнітудою 4.6, і закликало громадян не заходити до пошкоджених будівель.

Туреччина розташована на великих тектонічних розломах, тому землетруси тут є частим явищем.

2023 року землетрус магнітудою 7.8 забрав життя понад 53 000 людей у Туреччині та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних і південно-східних провінціях. Ще 6 000 людей загинули в північних частинах сусідньої Сирії.

