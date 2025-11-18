Силовики Польщі перевіряють зв’язок підриву колій з іншими випадками диверсій на транспорті

Прапор Польщі / © УНІАН

У Польщі на перегоні поблизу села Міка на залізничній лінії Варшава — Люблін стався акт диверсії — здетонував встановлений на коліях вибуховий пристрій. Польська влада назвала інцидент цілеспрямованим підривом інфраструктури та оголосила про масштабні заходи для встановлення виконавців і замовників атаки.

Про це пише видання Przestępczość.

Про подію повідомили в неділю, коли машиніст поїзда помітив пошкоджену ділянку колії. За попередніми даними, стався вибух, який зруйнував частину залізничного полотна на маршруті Деблін — Варшава.

Наступного дня на місце інциденту прибули прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк і головний комендант поліції Марек Боронь. Вони оглянули зруйновану ділянку та заслухали доповіді служб.

Міністр внутрішніх справ підтвердив, що на коліях справді спрацював саморобний вибуховий пристрій, а подія має всі ознаки спланованої диверсії.

«Маємо справу з навмисним ударом по інфраструктурі. Наше завдання — встановити виконавців і тих, хто за цим стоїть», — наголосив Кєрвінський.

Прем’єр Дональд Туск заявив, що уряд координує роботу поліції, спецслужб і прокуратури, а також наголосив, що ситуація може мати «більш масштабний контекст».

За даними міністра, останніми днями служби також реагували на надзвичайну ситуацію в районі хімічних заводів Puławy Azoty, де також було зафіксовано спробу втручання в роботу критичної інфраструктури.

Наразі рух потягів на постраждалій ділянці тимчасово обмежений. Служби продовжують працювати на місці вибуху.

