Силовики Польщі перевіряють зв’язок підриву колій з іншими випадками диверсій на транспорті
Силовики впевнені, що це була цілеспрямована атака на важливу інфраструктуру.
У Польщі на перегоні поблизу села Міка на залізничній лінії Варшава — Люблін стався акт диверсії — здетонував встановлений на коліях вибуховий пристрій. Польська влада назвала інцидент цілеспрямованим підривом інфраструктури та оголосила про масштабні заходи для встановлення виконавців і замовників атаки.
Про це пише видання Przestępczość.
Про подію повідомили в неділю, коли машиніст поїзда помітив пошкоджену ділянку колії. За попередніми даними, стався вибух, який зруйнував частину залізничного полотна на маршруті Деблін — Варшава.
Наступного дня на місце інциденту прибули прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк і головний комендант поліції Марек Боронь. Вони оглянули зруйновану ділянку та заслухали доповіді служб.
Міністр внутрішніх справ підтвердив, що на коліях справді спрацював саморобний вибуховий пристрій, а подія має всі ознаки спланованої диверсії.
«Маємо справу з навмисним ударом по інфраструктурі. Наше завдання — встановити виконавців і тих, хто за цим стоїть», — наголосив Кєрвінський.
Прем’єр Дональд Туск заявив, що уряд координує роботу поліції, спецслужб і прокуратури, а також наголосив, що ситуація може мати «більш масштабний контекст».
За даними міністра, останніми днями служби також реагували на надзвичайну ситуацію в районі хімічних заводів Puławy Azoty, де також було зафіксовано спробу втручання в роботу критичної інфраструктури.
Наразі рух потягів на постраждалій ділянці тимчасово обмежений. Служби продовжують працювати на місці вибуху.
