ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
2 хв

Силовики Польщі перевіряють зв’язок підриву колій з іншими випадками диверсій на транспорті

Силовики впевнені, що це була цілеспрямована атака на важливу інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прапор Польщі

Прапор Польщі / © УНІАН

У Польщі на перегоні поблизу села Міка на залізничній лінії Варшава — Люблін стався акт диверсії — здетонував встановлений на коліях вибуховий пристрій. Польська влада назвала інцидент цілеспрямованим підривом інфраструктури та оголосила про масштабні заходи для встановлення виконавців і замовників атаки.

Про це пише видання Przestępczość.

Про подію повідомили в неділю, коли машиніст поїзда помітив пошкоджену ділянку колії. За попередніми даними, стався вибух, який зруйнував частину залізничного полотна на маршруті Деблін — Варшава.

Наступного дня на місце інциденту прибули прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк і головний комендант поліції Марек Боронь. Вони оглянули зруйновану ділянку та заслухали доповіді служб.

Міністр внутрішніх справ підтвердив, що на коліях справді спрацював саморобний вибуховий пристрій, а подія має всі ознаки спланованої диверсії.

«Маємо справу з навмисним ударом по інфраструктурі. Наше завдання — встановити виконавців і тих, хто за цим стоїть», — наголосив Кєрвінський.

Прем’єр Дональд Туск заявив, що уряд координує роботу поліції, спецслужб і прокуратури, а також наголосив, що ситуація може мати «більш масштабний контекст».

За даними міністра, останніми днями служби також реагували на надзвичайну ситуацію в районі хімічних заводів Puławy Azoty, де також було зафіксовано спробу втручання в роботу критичної інфраструктури.

Наразі рух потягів на постраждалій ділянці тимчасово обмежений. Служби продовжують працювати на місці вибуху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі встановили осіб, причетних до диверсій на залізниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie