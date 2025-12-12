Удар по НПЗ в Ярославській області РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

Про це повідомили 12 грудня у Генштабі ЗСУ.

Далекобійного удару було завдано по одному з найбільших російських нафтопереробних підприємств, яке постачає пальне для військових частин окупантів.

Цей НПЗ здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік.

Внаслідок завданого удару зафіксовано вибухи та потужну пожежу в районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що з метою зниження наступального потенціалу противника було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога в районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною.