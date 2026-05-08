Сили оборони санкційними БПЛА завітали до Ярославського нафтопереробного заводу (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС).

У російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу “ЯНОС” після атаки безпілотників у ніч проти 8 травня. Росіяни повідомляють про густий дим та сильне займання на одному з найбільших НПЗ країни.

У російському Ярославлі продовжує горіти Ярославський нафтопереробний завод “ЯНОС” (“Ярославнефтеоргсинтез”), який вважається одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі РФ.

Місцеві Telegram-канали та очевидці публікують кадри масштабної пожежі та густого диму над промисловою зоною міста. За повідомленнями росіян, вибухи пролунали вночі, після чого на території НПЗ виникло сильне займання.

У Мережі зазначають, що до Ярославського НПЗ “завітали” санкційні безпілотники Сил оборони України. Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає.

Ярославський НПЗ “ЯНОС” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує виробництво бензину, дизельного пального й авіаційного гасу. Підприємство має стратегічне значення для паливної інфраструктури РФ.

Атака сталася за день до проведення у Москві параду 9 травня, на тлі посилених заходів безпеки та масових повідомлень про атаки дронів у різних регіонах Росії.

Атака по Москві 7 травня — деталі

Нагадаємо, вночі 7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у бік Москви.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 7 травня у Московській області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. За даними Telegram-каналів, під ударом міг опинитися виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Наро-Фомінську, який належить до військової інфраструктури Міноборони РФ.

