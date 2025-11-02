Удар по Туапсе / © із соцмереж

У ніч проти 2 листопада Сили оборони України здійснили влучний удар по морському нафтовому терміналу компанії «Роснєфть» у Туапсе, Краснодарський край.

Про це повідомив телеграм-канал Кіберборошно.

За його даними, було уражено глибоководний причал, введений в експлуатацію у 2013 році, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік та приймає судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

«Влучання прийшлося по центральній вантажній естакаді — основному вузлу перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими місткостями термінала та танкерами», — зазначили в повідомленні.

Після удару у місті спалахнула пожежа, яку тривалий час не могли ліквідувати.

Цей термінал є ключовим експортним вузлом постачання російських нафтопродуктів до країн Азії, тому ураження завдало серйозного удару по логістиці «Роснєфті».

