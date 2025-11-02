- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 1 хв
Сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії — соцмережі
Сили оборони України завдали точного удару по Туапсинському нафтовому терміналу «Роснєфті» на Краснодарщині. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн нафтопродуктів до країн Азії.
У ніч проти 2 листопада Сили оборони України здійснили влучний удар по морському нафтовому терміналу компанії «Роснєфть» у Туапсе, Краснодарський край.
Про це повідомив телеграм-канал Кіберборошно.
За його даними, було уражено глибоководний причал, введений в експлуатацію у 2013 році, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік та приймає судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.
«Влучання прийшлося по центральній вантажній естакаді — основному вузлу перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими місткостями термінала та танкерами», — зазначили в повідомленні.
Після удару у місті спалахнула пожежа, яку тривалий час не могли ліквідувати.
Цей термінал є ключовим експортним вузлом постачання російських нафтопродуктів до країн Азії, тому ураження завдало серйозного удару по логістиці «Роснєфті».
