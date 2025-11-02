ТСН у соціальних мережах

Сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії — соцмережі

Сили оборони України завдали точного удару по Туапсинському нафтовому терміналу «Роснєфті» на Краснодарщині. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн нафтопродуктів до країн Азії.

Олена Кузьмич
Удар по Туапсе

Удар по Туапсе / © із соцмереж

У ніч проти 2 листопада Сили оборони України здійснили влучний удар по морському нафтовому терміналу компанії «Роснєфть» у Туапсе, Краснодарський край.

Про це повідомив телеграм-канал Кіберборошно.

За його даними, було уражено глибоководний причал, введений в експлуатацію у 2013 році, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік та приймає судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

«Влучання прийшлося по центральній вантажній естакаді — основному вузлу перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими місткостями термінала та танкерами», — зазначили в повідомленні.

Після удару у місті спалахнула пожежа, яку тривалий час не могли ліквідувати.

Цей термінал є ключовим експортним вузлом постачання російських нафтопродуктів до країн Азії, тому ураження завдало серйозного удару по логістиці «Роснєфті».

