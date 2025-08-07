Сили оборони уразили низку важливих об'єктів РФ: деталі від Генштабу

Вибухи / Ілюстративне фото

Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ. Вони залучені у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі ударів ЗСУ по цілях у РФ

Українські військові підтвердили ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

«Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об’єктів — результати бойової роботи уточнюються», — додали у відомстві.

Гентаб наголошує: удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії РФ проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії 7 серпня горить Афіпський нафтопереробний завод після атаки безпілотників.

Губернатор Краснодарського краю також повідомив, що дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані. Внаслідок удару нібито постраждала одна людина. Стало відомо, що там горить військова частина 61661.

Атаку безпілотників відбивали й в акваторії біля Новоросійська. У цьому місті розташовані порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.

Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби «ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БпЛА».