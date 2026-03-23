Сили оборони уразили один із найбільших нафтових портів РФ на Балтиці: виникла пожежа

Атака на порт / © фото з соцмереж

Реклама

Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області Росії, який є одним із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.

Про це повідомляє Exilenova+.

За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено ємність із паливом, після чого на території об’єкта виникла пожежа. Персонал порту евакуювали, на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація займання.

Реклама

Місцева влада підтвердила факт атаки. За словами губернатора Ленінградської області, російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби від початку атаки нібито знищили вже 35 безпілотників у регіоні.

Водночас бойова робота з відбиття атаки триває.

Зазначається, що порт у Приморську має стратегічне значення для російської економіки — потужність його трубопровідної системи сягає до 75 мільйонів тонн нафти на рік.

