Сили оборони вдарили по двох важливих об'єктах РФ у Волгоградській області: деталі

Вибух / Ілюстративне фото / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 9 жовтня Сили оборони України завдали удару по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Під ураження потрапили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Що відомо про наслідки

Коробковський ГПЗ, розташований у місті Котово, є одним із найбільших підприємств із первинної переробки природного та супутнього нафтового газу на півдні Росії. Його проєктна потужність становить близько 450 мільйонів кубометрів газу та 186 тисяч тонн фракцій легких вуглеводнів на рік.

Реклама

Станція «Єфімовка» забезпечує транспортування нафти та нафтопродуктів регіоном і має пропускну спроможність до 50 мільйонів тонн на рік.

На території обох об’єктів зафіксовано вибухи та пожежу. Дані про масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Українські Сили оборони послідовно здійснюють операції, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії, щоб змусити агресора припинити збройну агресію проти України.

Раніше ЗСУ атакували низку російських об’єктів у Криму та РФ.

Реклама

Так, під удар потрапили:

підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» — виробник вибухових речовин і компонентів для боєприпасів. У районі цілі пролунали численні вибухи та почалася пожежа;

потужності АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії (окупований Крим). На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ, що розташований у Криму.

Результати уражень уточнюються.