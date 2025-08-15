Символічне місце: що відомо про ізольовану військову базу, де зустрічаються Трамп і Путін

Президент РФ Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп

Сьогоднішня зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна проходить на Об’єднаній базі Ельмендорф-Річардсон (Joint Base Elmendorf-Richardson) в Анкориджі, штат Аляска. Цей вибір місця для переговорів не є випадковим, адже база має цікаву історію, пов’язану з часами Холодної війни.

Про це повідомляє Axios.

Видання зазначає, що головною причиною вибору цієї локації є її віддаленість та високий рівень безпеки. Крім того, близьке розташування до Росії скорочує час перельоту для обох лідерів.

«Будь-яке місце, де можна ізолювати подію і спростити контроль над обстановкою, є важливим для обох сторін», — заявив Бенджамін Дженсен, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За його словами, таким чином вдається уникнути «масових демонстрацій протесту щодо присутності військового злочинця, як-от Путін, на території Сполучених Штатів». Дженсен додав, що Трампу «найменше за все потрібні фотографії» подібних протестів.

Історичне значення бази

База Ельмендорф-Річардсон була створена 2010 року внаслідок злиття двох військових об’єктів. Один із них, Ельмендорф, під час Холодної війни використовувався для спостереження за діяльністю Радянського Союзу та відстеження можливих ядерних атак. Через це вона отримала прізвисько «Top Cover for North America» (Головний захист Північної Америки).

Багато експертів вважають цю базу єдиним місцем на Алясці, де забезпечено достатній рівень безпеки для розміщення і Путіна, і Трампа. Раніше сюди приїздили щонайменше чотири президенти США та один високопоставлений іноземний гість.

У 1971 році президент Річард Ніксон приймав імператора Японії Хірохіто в Елмендорфі. Ця зустріч стала історичною, оскільки це був перший візит правлячого японського імператора до зарубіжної країни. Тисячі людей заповнили ангар, щоб спостерігати за цією подією.

Колишній президент Рейган зупинявся в Елмендорфі в 1983 році на шляху до Японії та Кореї.

Колишній президент Обама відвідав базу у 2015 році для участі у конференції GLACIER. А 11 вересня 2023 року тодішній президент Байден провів там пам’ятну церемонію.

Інфраструктура та персонал

На базі також дислокується 3-є авіакрило ВПС США, яке керує винищувачами F-22 Raptor та є ключовим центром для операцій в Азії, Арктиці та на західному узбережжі США.

За даними збройних сил США, на військовій базі проживає понад 32 000 осіб, що становить приблизно 10% населення Анкоріджу. Інфраструктура бази оцінюється приблизно 15 мільярдів доларів і займає площу приблизно 344 квадратні кілометри.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сьогоднішня зустріч на Алясці між американським президентом Дональдом Трампом і господарем Кремля Володимиром Путіним є важливим «першим кроком». Він висловив сподівання, що «Путін нарешті дотримається свого слова».