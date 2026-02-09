ТСН у соціальних мережах

Символіка "Вагнера" та охорона з собаками: активісти виявили базу бойовиків у Болгарії

Болгарські активісти повідомили про ймовірну базу ПВК «Вагнер» у Перницькій області. Заяву передали до МВС, реакції влади наразі немає.

Символіка "Вагнера" та охорона з собаками: активісти виявили базу бойовиків у Болгарії

У Болгарії заявили про виявлення об’єкта ПВК «Вагнер» поблизу села Кладниця / Фото ілюстративне / © Associated Press

Громадська організація BOEC повідомила про ймовірне виявлення об’єкта, пов’язаного з російською приватною військовою компанією «Вагнер», поблизу болгарського села Кладниця в Перницькій області.

Про це заявив лідер організації Георгій Георгієв під час прямої трансляції в соцмережах, передає Novinite.

За словами Георгієва та згідно з оприлюдненими відеокадрами, активісти зафіксували невелику будівлю в гірській місцевості над селом, яку вони вважають базою для «терористичної діяльності». Територія, за їхніми твердженнями, перебувала під посиленою охороною: доступ контролювали озброєні особи з собаками.

У BOEC зазначили, що люди на об’єкті були одягнені у форму з символікою ПВК «Вагнер», а на самій будівлі нібито були помітні російський прапор та емблема цієї організації.

«Особи навколо будинку носять одяг і головні убори з логотипом російської воєнізованої терористичної організації „Вагнер“, яка перебуває під контролем російських спецслужб», — заявив Георгієв.

Активісти повідомили, що одразу подали офіційне звернення до Міністерства внутрішніх справ Болгарії, звернувши увагу на присутність озброєних людей і символіку організації, яка перебуває під санкціями, на території країни. У BOEC припускають, що серед цих осіб можуть бути чинні або колишні працівники силових структур, що, на їхню думку, може пояснювати відсутність негайної реакції з боку влади.

Георгієв також розкритикував дії правоохоронних органів, порівнявши ситуацію з попередніми інцидентами, зокрема так званою справою в Петрогані.

«Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ, щоб побачити, як вони відреагують. Чи знову вони сховаються та уникнуть дій, як це було в разі з Петроганом?» — заявив він.

Нагадаємо, на тлі замаху на генерала ГРУ Алексєєва в Росії раніше йшлося про слід ПВК «Вагнер» у справі. Стало відомо, що російський генерал-розвідник був тісно пов’язаний з ватажком «вагнерівців» Євгеном Пригожиним і міг бути причетним до його загибелі.

Зазначимо, що замах на генерала російського ГРУ Володимира Алексєєва було вчинено в Москві 6 лютого.

