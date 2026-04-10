Син Байдена хоче побитися з синами Трампа у клітці

Син колишеього президента США Гантер Байден / © Associated Press

Американці можуть побачити перший у своєму роді поєдинок у клітці між синами чинного президента США та сином колишнього президента.

Про це повідомляє Reuters.

Про можливість такого неймовірного видовища оголосив Гантер Байден, син колишнього президента-демократа Джо Байдена, який погодився на бій зі старшими синами президента-республіканця Дональда Трампа — Дональдом-молодшим та Еріком.

Син експрезидента США сказав, що йому зателефонував керівник Channel 5 Ендрю Каллаган з пропозицією організовувати такий бій.

«Я сказав йому, що згоден на всі 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні — я все одно прийду», — сказав він у відео, опублікованому в Instagram Каллагана на Channel 5.

У Білому домі не відповіли на запити про коментарі.

Наразі незрозуміло, чи відбудеться цей поєдинок і коли.

Відомо, що Білий дім планує провести подібний захід, але за участю справжніх бійців UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату), 14 червня в межах серії заходів, присвячених 250-річчю Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше ексцентричний американський мільярдер Ілон Маск заявив, що готовий битися у клітці зі своїм конкурентом у світі технологій — Марком Цукербергом.

Згодом Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск «несерйозно» ставиться до ідеї провести бій, тому він шукатиме для себе іншого опонента.