Син Байдена назвав Україну "гадючим лігвом": що стало причиною

Гантер Байден з батьками / © Associated Press

Син експрезидента США Джо Байдена Гантер Байден різко висловився про Україну, назвавши її «гадючим лігвом» через, за його словами, високий рівень корупції.

Про це син Байдена розповів у відвертому інтерв’ю американському подкастеру Шону Раяну.

Гантер Байден заявив, що був «дуже наївним» щодо ситуації в Україні, коли у 2014 році погодився увійти до ради директорів газової компанії Burisma Holdings. За його словами, це рішення стало помилкою насамперед через політичний контекст, передає «Еспресо».

«Я був дуже, дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Рівень корупції там — це щось, що абсолютно вражає й досі. Це була абсолютна помилка. Не тому, що я зробив щось, за що мені соромно чи що викликало в мене конфлікт інтересів, а через політичну ситуацію, у яку це поставило нас усіх», — сказав він.

В інтерв’ю Гантер також розкритикував оточення колишнього президента США Барака Обами, назвавши деяких його представників «по-справжньому огидними лицемірами». За словами Байдена-молодшого, саме через них він був змушений відмовитися від лобістської діяльності після того, як його батько став віцепрезидентом США.

«І тому я фактично почав з нуля. Мені довелося відновлюватися, і в мене не було жодних заощаджень — у мене було три дівчинки, всі вони тоді навчалися в приватній школі, і, знаєте, у мене не було грошей», — згадав він.

Окремо Гантер Байден публічно розкритикував і рішення свого батька на посаді президента США, зокрема вихід американських військ з Афганістану у 2021 році.

«Одним із провалів був спосіб, у який здійснили вихід з Афганістану. Я вважаю, що це був очевидний, чорт забирай, провал. Загинули 13 морських піхотинців… Мій батько завжди знав: відповідальність у підсумку лежить на ньому», — сказав він.

Крім того, син експрезидента згадав і політику Джо Байдена щодо нелегальної імміграції, заявивши, що США не потрібні мігранти, які незаконно перетинають кордон і «виснажують ресурси країни».

Водночас Гантер Байден не оминув критикою й нинішню американську владу. Він звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у збагаченні на президентстві.

«Вони безпосередньо наживаються на президентстві. Я був би здивований, якби Трамп покинув Білий дім, а мідні труби все ще були б у стінах», — заявив він.

Що відомо про сина Байдена

Гантер Байден — американський юрист, бізнесмен і молодший син 46-го президента США Джо Байдена. Він здобув юридичну освіту в Джорджтаунському університеті та Єльській школі права. Працював у фінансовому та консалтинговому секторах, а також займався лобістською діяльністю.

Найбільший резонанс навколо імені Гантера Байдена пов’язаний з його роботою у раді директорів української газовидобувної компанії Burisma Holdings у 2014–2019 роках. За даними американських медіа, він отримував винагороду, яка сягала сотень тисяч доларів на рік, не маючи профільного досвіду в енергетиці. Це стало підставою для звинувачень у можливому конфлікті інтересів, які активно використовувалися політичними опонентами Джо Байдена, хоча прямих доказів незаконних дій з боку експрезидента США не було встановлено.

Також Гантер Байден публічно розповідав про свою багаторічну боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю. Відомо, що у 2023–2024 роках він став фігурантом кримінальних справ у США, зокрема щодо несплати податків та незаконного володіння зброєю. Ці провадження мали великий політичний резонанс і неодноразово згадувалися під час внутрішніх політичних дебатів у США.

Нагадаємо, у 2024 році 46-ий президент Сполучених Штатів Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена. Помилування означає, що Гантер Байден не буде засуджений за свої злочини. Це також виключає будь-які шанси на те, що його відправлять до в’язниці.